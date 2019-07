GUS: Eksport w euro wzrósł o 8,2% r: r, import wzrósł o 10,7% w 2018 r.



Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Eksport wzrósł o 8,2 r/r do 223,6 mld euro w 2018 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 10,7% r/r do 228,2 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), podając dane ostateczne.

Ujemne saldo wyniosło 4,6 mld euro wobec dodatniego salda 0,5 mld euro w analogicznym okresie 2017 roku.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 264,8 mld USD, a import 270,2 mld USD (wzrost odpowiednio o 14,3% i o 16,9%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 5,4 mld USD (w analogicznym okresie 2017 roku było dodatnie i wyniosło 0,6 mld USD)" - czytamy w komunikacie.

We wcześniejszych szacunkach GUS podał, że eksport wzrósł o 7% r/r do 221 mld euro w okresie styczeń-grudzień 2018 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 9,7% r/r do 226,1 mld euro, zaś ujemne saldo wyniosło 5,1 mld euro wobec 0,5 mld euro dodatniego salda w analogicznym okresie ub. roku.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

(ISBnews)