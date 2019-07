Grupa Recykl rozpoczyna instalację linii technologicznej w zakładzie w Chełmie



Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Grupa Recykl rozpoczyna instalację linii technologicznej w nowym zakładzie w Chełmie i zapowiada start jego działalności w IV kwartale 2019 roku, podała spółka.

Spółka zgodnie z harmonogramem projektu inwestycyjnego w Chełmie, o wartości 51,5 mln zł, rozpoczęła z końcem lipca montaż linii do recyklingu i produkcji, który potrwa do końca września, po czym planowany jest testowy rozruch, a w IV kwartale start produkcji, poinformowano.

"Jednocześnie w ostatnim czasie Rekoplast Kompozyt, jednostka zależna grupy, rozpoczęła sprzedaż testową pierwszych produkowanych gumowych wyrobów gotowych. Spółka od kilku miesięcy realizuje szereg prac przygotowawczych (w tym dot. certyfikacji), które pozwolą jej w 2020 roku na współpracę z nowymi klientami z branży budowlanej, transportowej i sportowej, dotychczas niedostępnymi dla Grupy Recykl" - czytamy w komunikacie.

Realizacja II etapu dot. infrastruktury towarzyszącej hali (budowa biura, placów i boksów magazynowych oraz dróg wewnętrznych i uzbrojenia terenu) zakończy się w zbliżonym terminie, podano także.



"Rozpoczynamy kluczowy etap realizacji nowego zakładu, tj. montaż instalacji technologicznej. Prace potrwają około 2 miesiące, a na przełomie III i IV kwartału chcemy zainicjować rozruch produkcji. IV kwartał to realny termin rozpoczęcia sprzedaży komercyjnej. [...] Potencjał biznesowy przedsięwzięcia pozwoli Grupie Recykl na wzrost ilościowy, jak i jakościowy, m.in. poprzez produkcję i sprzedaż innowacyjnych dodatków gumowych typu SMA do asfaltów" - powiedział wiceprezes Grupy Recykl Maciej Jasiewicz, cytowany w komunikacie.

W skład nowego zakładu będzie wchodzić nowa linia technologiczna do recyklingu opon i produkcji dodatków SMA z zapleczem laboratoryjnym oraz kontrolą jakości, hala produkcyjna, linia do czyszczenia kordu stalowego, żurawie przeładunkowe oraz pozostała

infrastruktura obiektu. Łączna wartość inwestycji wynosi ok. 51,5 mln zł. W nowym obiekcie będą produkowane także dotychczas oferowane produkty, tj. czysty granulat gumowy SBR, paliwo alternatywne oraz kord stalowy, dodano.

"W 2019 roku drugim istotnym projektem inwestycyjnym jest działalność spółki Rekoplast Kompozyt, prowadzona wspólnie z naszym parterem Pro PlastEPP. Ostatnie miesiące to wejście projektu w ważną fazę przygotowawczą owocującą szeregiem działań ukierunkowanych na spełnienie warunków formalnych oraz dalsze dopracowywanie właściwości naszych produktów. Już prowadzimy testową sprzedaż, a pierwsze opinie klientów są obiecujące. Projekt stanowi naturalne wydłużenie łańcucha wartości w Grupie Recykl w kierunku oferowania produktów gotowych - wyżej przetworzonych. W wykorzystaniu potencjału rynku pomoże nam certyfikacja, nad którą prowadzimy prace. Nasze produkty gumowe mogą tu znaleźć szerokie zastosowanie dzięki swoim cechom, takim jak wysokie właściwości akustyczne, wibroizolacyjne oraz hydroizolacyjne szczególnie ważne dla budownictwa, jak również antypoślizgowość oraz wysoka wytrzymałość na czynniki fizykochemiczne. Chcemy do końca roku wykonać zakładane prace, aby móc z początkiem 2020 roku prowadzić działalność operacyjną o oczekiwanej skali" - dodał Jasiewicz.

Szacunki grupy wskazują na potencjał osiągnięcia przez Rekoplast Kompozyt 1 mln zł zysku EBITDA i zysku netto rzędu 0,5 mln zł w pierwszym pełnym roku obrotowym, podsumowano.

Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r. Grupa miała 52,25 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)