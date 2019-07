Work Service nie otrzymał zapłaty za ProService, wyjaśnia sytuację



Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Work Service nie otrzymał zapłaty za 100% udziałów w spółce ProService Worldwide (Cyprus) Limited, które zostały sprzedane do Prologics (UK) LLP, podała spółka. Work Service przewiduje, że negocjacje i analiza prawna możliwości rozwiązania niniejszej sprawy potrwają najpóźniej do końca września bieżącego roku.

"Nabywca miał zapłacić do 30 lipca b.r. cenę udziałów w wysokość 7 mln zł oraz tzw. 'Guarantee Price' do wysokości 20,5 mln zł. W związku z brakiem płatności w terminie Work Service dokonał odpisu należności z tego tytułu, w wyniku czego ich stan zmniejszył się z 27,7 mln zł do 16,1 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"W związku z brakiem płatności za sprzedane udziały podjęliśmy działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Zależy nam na wyjaśnieniu tej kwestii z kupującym oraz jak najszybszym uzyskaniu zaległych płatności. Do końca września powinniśmy rozwiązać zaistniałą sytuację" - dodała prezes Iwona Szmitkowska, cytowana w materiale.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

