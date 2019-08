GPW miała 42,55 mln zł zysku netto, 48,17 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 42,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 79,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 48,17 mln zł wobec 46,2 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,14 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 86,65 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 108,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 173,3 mln zł w porównaniu z 172,58 mln zł rok wcześniej.

"W okresie pierwszego półrocza 2019 r. EBITDA Grupy GPW wyniosła 96,2 mln zł, co oznacza spadek o 2,1 mln zł w stosunku do 98,3 mln zł osiągniętych w porównywalnym okresie 2018 roku" - czytamy w raporcie.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży w raportowanym okresie w stosunku do pierwszych 6 miesięcy 2018 r. wynikał przede wszystkim z wyższych o 3,4% tj. o 2,5 mln zł przychodów osiągniętych w segmencie rynku towarowego. Wzrost przychodów z rynku towarowego w głównej mierze wynika z wyższych przychodów z tytułu rozliczenia transakcji o 5,9% tj. o 1,3 mln zł, wyższych przychodów w obszarze obsługi obrotu, na co miał wpływ wzrost przychodów z tytułu obrotu gazem o 29,9%, tj. o 1,3 mln zł oraz wyższych przychodów z prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia o 3,2% tj. o 0,5 mln zł" - podano także.

Przychody z rynku finansowego obniżyły się w stosunku do przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku o 1,8% tj. o 1,7 mln zł. Największy spadek na rynku finansowym dotyczył przychodów z rynku akcji. Przychody te spadły o 5,8% tj. o 2,8 mln zł. W I półroczu 2019 roku nastąpił również spadek przychodów z obsługi emitentów o 12,1% tj. o 1,4 mln zł. Trend wzrostowy został utrzymany na przychodach ze sprzedaży informacji, które wzrosły w stosunku do okresu porównywalnego 2018 roku o 10,4% tj. o 2,3 mln zł. Najwyższy wzrost 10,6% tj. 2,1 mln zł w stosunku do przychodów osiągniętych w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. został osiągnięty na przychodach z tytułu sprzedaży informacji czasu rzeczywistego oraz przychodach z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych.

"Przychody ze sprzedaży GPW w okresie 6 miesięcy 2019 roku wyniosły 92,5 mln zł i były niższe od przychodów w stosunku do porównywalnego okresu o 3,1% tj. 2,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży TGE w okresie 6 miesięcy 2019 r. wyniosły 52,4 mln zł, natomiast w pierwszych 6 miesiącach 2018 roku wyniosły 51,6 mln zł, co oznacza wzrost poziomu przychodów o 1,5% tj. o 0,8 mln zł. Przychody spółki IRGiT w pierwszych 6 miesiącach 2019 roku wyniosły 25,0 mln zł i były wyższe niż w okresie porównywalnym 2018 roku o 6,1% tj. o 1,4 mln zł. Spadek przychodów wykazała spółka BondSpot S.A., która wygenerowała przychody ze sprzedaży za okres styczeń - czerwiec 2019 roku na poziomie 5,4 mln zł wobec 5,7 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2018 roku" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 95,06 mln zł wobec 123,56 mln zł zysku rok wcześniej.



GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.



