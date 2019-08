Mennica Polska miała 6,55 mln zł zysku netto, 5,69 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Mennica Polska odnotowała 6,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 20,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 5,69 mln zł wobec 24,35 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 154,91 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 200,23 mln zł rok wcześniej.



W I-II kw. 2019 r. spółka miała 2,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 327,32 mln zł w porównaniu z 628,29 mln zł rok wcześniej.

"W omawianym okresie wskaźniki rentowności osiągnęły niższe poziomy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego. Było to spowodowane głównie fazą realizacji w omawianym okresie projektów deweloperskich bez sprzedaży ostatecznej, która nastąpi w przyszłych okresach, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego odnotowana została sprzedaż ostateczna pierwszych 66 mieszkań w projekcie Mennica Residence I, charakteryzująca się wyższą rentownością w stosunku do sprzedaży w obrębie pozostałych segmentów działalności" - czytamy w raporcie.

W konsekwencji wzrostu inwestycji w aktywa obrotowe (zapasy związane z realizacją projektu deweloperskiego Mennica Residence II), zwiększeniu uległ poziom zapasów oraz wzrosła wysokość wpłaconych przez nabywców przedpłat wykazywanych w ramach zobowiązań krótkoterminowych. W efekcie wydłużeniu uległ cykl rotacji zapasów i zobowiązań krótkoterminowych (działalność deweloperska charakteryzuje się dłuższym cyklem operacyjnym w stosunku do działalności menniczej). Wskaźniki płynności szybkiej i natychmiastowej ukształtowały się na niższych w porównaniu do okresu porównawczego, aczkolwiek w dalszym ciągu stabilnych poziomach, podano także.

"Na koniec analizowanego okresu nastąpił wzrost wskaźnika ogólnego zadłużenia z poziomu 33,4% do poziomu 42,6%, który spowodowany został głownie opisanymi wyżej wpłatami przedpłat na mieszkania w projekcie Mennica Residence II, których sprzedaż zostanie odnotowana w momencie podpisania końcowych umów sprzedaży lokali w formie aktów notarialnych. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi ukształtował się na stabilnym poziomie 109,1%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 9,11 mln zł wobec 31,49 mln zł zysku rok wcześniej.



Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



(ISBnews)