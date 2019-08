Orbis miał 98,25 mln zł zysku netto, 117,84 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Orbis odnotował 98,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 219,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 117,84 mln zł wobec 246,68 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDAR wyniosła 175,19 mln zł wobec 172,73 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 414,58 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 410,2 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 129,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 214,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 684,05 mln zł w porównaniu z 675,87 mln zł rok wcześniej.

"Utrzymująca się pozytywna koniunktura gospodarcza w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wysoki popyt na usługi hotelarskie, jak również liczne oferty promocyjne i elastyczna strategia cenowa dostosowana do aktualnych warunków na poszczególnych rynkach, przyczyniły się przede wszystkim do wzrostu średniej ceny za pokój (oraz frekwencji nieznacznie powyżej ubiegłorocznej), a w efekcie również wzrostu przychodu na jeden dostępny pokój w hotelach grupy" - czytamy w raporcie.

W okresie 6 miesięcy 2019 roku przychód przypadający na 1 dostępny pokój w hotelach własnych Grupy Orbis wyniósł 186,3 zł, czyli był o 3% wyższy w porównaniu do danych za I półrocze 2018 roku. W II kwartale 2019 roku wskaźnik RevPAR hoteli własnych Grupy Orbis osiągnął wartość 232,2 zł, tj. wzrósł o 2,7% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 98,53 mln zł wobec 74,87 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.



(ISBnews)