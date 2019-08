Zaktualizowana strategia The Dust zakłada m.in. dywersyfikację ryzyka



Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Zaktualizowana strategia rozwoju The Dust na lata 2019-2022 zakłada m.in. dywersyfikację ryzyka działalności poprzez utworzenie trzech specjalizacji opartych o produkcję własnych gier, portowanie własnych gier na inne platformy oraz wprowadzenie programu motywacyjnego opartego o akcje, podała spółka.

"Założenia strategii rozwoju The Dust S.A.:

1. Dywersyfikacja ryzyka działalności spółki poprzez utworzenie trzech specjalizacji opartych o produkcję własnych gier autorskich:

a. produkcja wysokobudżetowej gry na podstawie 'Cyklu Inkwizytorskiego' Jacka Piekary,

b. produkcja wielu średniobudżetowych gier w modelu premium w celu wydawania co najmniej kilku własnych gier rocznie na różne platformy, w szczególności symulatorów na PC (dywersyfikacja portfolio, rozpoczęcie produkcji w 2019 roku, pierwsze premiery zaplanowano na 2020 rok),

c. tworzenia gier na zlecenie,

2. Portowanie (dostosowywanie na inne platformy) własnych gier na PC, PS, Xbox i Nintendo Switch,

3. Dywersyfikacja źródeł przychodów: przychody z gier tworzonych na zlecenie, przychody z wydawania własnych gier, dotacje, przychody z gier tworzonych na podstawie umów koprodukcyjnych z inwestorami, umowy z wydawcami,

4. Rozwój potencjału spółki poprzez zwiększanie liczby zespołów i rozbudowę obecnych,

5. Wprowadzenie programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników spółki opartego o akcje spółki)" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec lipca 2019 r. The Dust podpisał ramową umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania produkcji 15 gier na platformy PC oraz Nintendo Switch.

25 marca br. spółka podpisała umowę z pisarzem Jackiem Piekarą. Deweloper oraz pisarz stworzą wspólnie grę na motywach serii "Cykl Inkwizytorski". Wrocławskie studio zakupiło prawa do wyprodukowania gry na PC oraz konsole. Studio podało wówczas też, że zamierza również stworzyć i dystrybuować grę na platformy mobilne.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)