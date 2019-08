Alior Bank miał 35,76 mln zł zysku netto, 77,06 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.



Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Alior Bank odnotował 35,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 199,83 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.



Wynik z tytułu odsetek wyniósł 828,49 mln zł wobec 763,29 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 158,92 mln zł wobec 170,6 mln zł rok wcześniej.



Aktywa razem banku wyniosły 77,06 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 70,34 mld zł na koniec II kw. 2018.



W I-II kw. 2019 r. bank miał 157,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 354,29 mln zł zysku rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu bieżącego roku Alior Bank osiągnął przychody na poziomie 2 032 mln zł, czyli o 3,6% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku (1 963 mln zł). Marża odsetkowa wzrosła do 4,66%, względem 4,60% w pierwszej połowie 2018 r. Bank po sześciu miesiącach wypracował 158 mln zł zysku netto, przy wysokiej składce na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz odpisie na ekspozycję klienta z branży

spożywczej" - czytamy w komunikacie.

Bank podał, że zauważalny wzrost przychodów jest efektem systematycznie rosnącego wyniku odsetkowego, który w I półroczu 2019 r. wynosił 1 632 mln zł. Jest to osiągnięcie lepsze o 9% względem pierwszych 6 miesięcy 2018 r. (1 501 mln zł).

"Wysoką rentowność banku w II kwartale 2019 r. wspiera utrzymująca się na stabilnie wysokim poziomie marża odsetkowa (4,66%) oraz niskie koszty finansowania, które spadły do 1,17% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r., kiedy wynosiły 1,22%" - czytamy dalej.

Koszty działania w I półroczu 2019 r. wyniosły 906 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 886 mln zł.

"Wyłączając efekt składek na BFG, koszty banku spadły o 42 mln zł (5,1% r/r), do 773 mln zł w I półroczu 2019 r. względem 815 mln zł w

I półroczu 2018 r. Zmniejszył się również współczynnik kosztów do dochodów (C/I). W II kwartale 2019 r. wyniósł 39,1%, co daje spadek o 4 p.p. względem analogicznego okresu 2018 r." - podał także bank.

"Bank stabilnie się rozwija i pozyskuje nowych klientów, o czym świadczy rokroczny wzrost przychodów. W tym półroczu przekroczyliśmy 2 mld zł przychodu, do czego mocno przyczyniła się rosnąca sprzedaż pożyczki gotówkowej oraz kredytów hipotecznych. Zysk w pierwszym półroczu został obciążony składką na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz odpisem na jedną z ekspozycji. Mimo to, dzięki wysokiej efektywności kosztowej, sięgnął on 158 mln zł – powiedział prezes Alior Banku Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie.

W I półroczu 2019 roku Grupa sprzedała wierzytelności na łączną kwotę brutto 332 729 tys. zł podczas gdy odpis z tytułu utraty wartości dla tego portfela wynosił 261 480 tys. zł. Wpływ sprzedaży wierzytelności na koszty ryzyka w pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł 18 098 tys. zł, podano w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 178,42 mln zł wobec 360,86 mln zł zysku rok wcześniej.

W II kwartale 2019 r. wskaźnik Tier1 wyniósł 12,92%, a TCR – 15,84%. Oba współczynniki kapitałowe zachowują solidny bufor bezpieczeństwa względem wymogów KNF i przekraczają je o odpowiednio 117 i 209 punktów bazowych.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)