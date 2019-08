Zapisy na obligacje Kruka serii AJ1 w emisji publicznej rozpoczną się 12 VIII



Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Zapisy na pierwszą emisję obligacji publicznych serii AJ1 w ramach VI Programu Emisji Obligacji Kruka rozpoczną się 12 sierpnia i potrwają do 29 sierpnia br., podała spółka.

"Emisja obejmuje do 250 tys. 5-letnich obligacji serii AJ1, a cena emisyjna i wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia i opłacenia co najmniej 100 obligacji" - czytamy w komunikacie.

Łączna wartość nominalna oferty wyniesie do 25 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,22% w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 pkt proc.). Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities, Noble Securities, Copernicus Securities, Dom Maklerski BOŚ oraz Michael / Ström Dom Maklerski.

"Wracamy na rynek z pierwszą emisją obligacji publicznych w ramach nowego prospektu. Planujemy pozyskać 25 mln złotych, które przeznaczymy na dalszy rozwój Kruka. W ostatnich miesiącach najwięcej zainwestowaliśmy w Polsce i Rumunii, czyli na rynkach, na których jesteśmy obecni najdłużej. Dobra sytuacja gospodarcza w tych krajach i silne spłaty pozwalają nam myśleć o kolejnych inwestycjach na tych rynkach. Oczywiście równocześnie kontynuujemy prace nad poprawą efektywności we Włoszech i w Hiszpanii" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Oferta obligacji zostanie przeprowadzona w oparciu o prospekt VI Programu Emisji Obligacji Publicznych spółki Kruk, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 5 lipca 2019 r. Na jego podstawie Kruk będzie miał możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł, przypomniano także.

Na początku sierpnia Kruk podjął decyzję w sprawie emisji 250 tys.obligacji serii AJ1 o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł , z terminem wykupu przypadającym na 2 września 2024 r., w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)