Nową usługę opracowała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).

"mojeID przyspiesza i upraszcza wiele procesów, dzięki temu zdalnie można wykonać czynności, które do tej pory wymagały osobistej wizyty w punkcie obsługi lub umawiania się z kurierem" - poinformował bank w komunikacie. Nie trzeba udawać się np. do urzędu, ubezpieczyciela, dostawcy energii, placówki medycznej czy firmy telekomunikacyjnej, by sfinalizować umowę lub podpisać dokumenty - dodano.

Pekao podkreśla, że mojeID wypełnia lukę istniejącą do tej pory w sektorze e-commerce w zakresie potwierdzania tożsamości.

"Jesteśmy aktywnym uczestnikiem prac nad usługami ułatwiającymi funkcjonowanie cyfrowej gospodarki, czego przykładem jest udostępnienie naszym klientom nowoczesnego rozwiązania w zakresie elektronicznej identyfikacji online w ramach usługi mojeID" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao Bartosz Zborowski.

Prezes KIR Piotr Alicki wskazuje, że potrzeby banków w kwestii cyfryzacji usług są coraz większe. "Jako technologiczny partner sektora bankowego dostarczamy nowe rozwiązania składające się na ekosystem zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań cyfrowych" - podkreślił.

Bank Pekao powstał w 1929 r., obecnie ma ok. 190 mld zł aktywów, a jego kapitalizacja rynkowa wynosi ok. 30 mld zł. Obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych oraz co drugą korporację w Polsce.

