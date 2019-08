Ciech: US nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji dot. rozliczenia VAT



Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Pełnomocnik Verbis ETA, spółki zależnej Ciechu, odebrał postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (US) nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (UCS), wydanej w związku z prowadzonym przez UCS wobec spółki zależnej postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 r., podał Ciech.

"W decyzji UCS określił spółce zależnej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku VAT w kwocie 37 893 505 zł. Biorąc pod uwagę, że w dniu 24 stycznia 2014 roku spółka zależna zapłaciła kwotę 7 118 383 zł, kwotą sporną pozostaje kwota 30 775 122 zł. Spółka zależna posiada w stosunku do Skarbu Państwa wierzytelność o zwrot podatku VAT w wysokości 30 775 122 zł. Egzekucja zobowiązania podatkowego określonego w decyzji może zostać przeprowadzona w stosunku do wierzytelności podatkowej. Postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez US objęte są również odsetki, które na dzień dzisiejszy wynoszą 14 033 456 zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem US, dlatego spółka zależna zamierza złożyć zażalenie na postanowienie, podano również.

23 maja br. Ciech informował, że do pełnomocnika spółki Verbis ETA wpłynął protokół badania ksiąg w związku z prowadzonym przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie wobec spółki zależnej postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 roku.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)