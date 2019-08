UniCredit miał 1 029 mln euro zysku netto w II kw. 2019 r.



Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - UniCredit odnotował 1 029 mln euro skorygowanego skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 1 024 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2,6 mld euro, o 0,9% mniej niż rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1,6 mld euro i był o 3% niższy niż rok wcześniej.

"Pozytywne wyniki operacyjne zostały odnotowane we wszystkich oddziałach, przy czym głównie przyczyniły się do tego Europa Środkowo-Wschodnia i bankowość komercyjna we Włoszech (z zyskiem netto w wysokości odpowiednio 484 mln euro i 244 mln euro w II kwartale 2019 r.)" - czytamy w komunikacie.

W I poł. 2019 r. UniCredit odnotował 2 158 mln euro skorygowanego skonsolidowanego zysku netto wobec 2 136 mln euro rok wcześniej.

UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)