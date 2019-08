PGNiG: Rozstrzygnięcie sporu arbitrażowego z Gazpromem to 'kwestia tygodni'



Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Wyrok w postępowaniu arbitrażowym przeciwko Gazpromowi przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie może zapaść w ciągu "tygodni", uważa wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Maciej Woźniak.

"Jeszcze nie ma wyroku, ale nadchodzi. Myślę, że jest to kwestia tygodni" - powiedział Woźniak dziennikarzom.

W 2014 r. PGNiG skorzystało z przewidzianej w Kontrakcie Jamalskim możliwości renegocjacji ceny. Po wyczerpaniu okresu negocjacyjnego w maju 2015 r., polska spółka skierowała spór do rozstrzygnięcia przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie, a w lutym 2016 r. złożyła pozew przeciwko Gazpromowi.

Podpisany w 1996 r. Kontrakt Jamalski przewiduje dostawy ok. 10 mld m3 gazu rocznie do Polski. Umowa obowiązuje do 2022 r. i zawiera wysoki poziom klauzuli take or pay oraz formułę cenową indeksowaną do rynku ropy naftowej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)