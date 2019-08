Tauron ma list intencyjny ws. budowy instalacji spalania RDF w Stalowej Woli



Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał list intencyjny z miastem Stalowa Wola w sprawie budowy instalacji spalania paliwa alternatywnego (RDF), podała spółka.

"Chcemy, by nowa instalacja służyła mieszkańcom miasta, a ponadto stała się atrakcyjnym miejscem pracy w Stalowej Woli. Stalowa Wola to ważne miejsce na energetycznej mapie Polski. Cieszę się, że miasto zainteresowane jest budową nowoczesnej instalacji RDF. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie wykorzystanie zawodowego potencjału mieszkańców Stalowej Woli - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

"Ten projekt pozwoli nam wykonać ruch w kierunku rozwoju w zakresie energetyki spełniającej najwyższe standardy, to także dowód, że Tauron jest otwarty na lokalne potrzeby mieszkańców Stalowej Woli, a dla miasta jest partnerem odpowiedzialnym społecznie" - skomentował prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Paliwo alternatywne (RDF) to pełnowartościowe paliwo powstałe w wyniku przetworzenia starannie wyselekcjonowanych frakcji z odpadów innych niż niebezpieczne, które są dopuszczone przez prawo do termicznego odzysku.

Proces produkcji paliwa alternatywnego odbywa się w dedykowanych zakładach przetwórczych, skąd gotowy produkt dostarczany jest do jednostek wytwórczych. Produkcja energii elektrycznej i ciepła prowadzona jest przy wykorzystaniu urządzeń i instalacji spełniających najwyższe standardy jakości oraz uznawane za najlepsze dostępne techniki, co pozwala na dochowywanie znacznie ostrzejszych i szerzej określonych norm i wymagań środowiskowych niż w przypadku paliwa węglowego, podano także.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,12 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)