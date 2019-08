Jak poinformował resort zwycięzca konkursu Ministerstwa Finansów i KAS realizowanego w ramach Programu GovTech Polska. W piątek została podpisana umowa przez przedstawiciela zarządu spółki TENSORFLIGHT POLAND i dyrektora Departamentu Informatyzacji MF.

Zaznaczono, że dzięki podpisanej umowie, KAS zyska "nowe narzędzie IT do wspomagania ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem urządzeń rentgenowskich(RTG)". Dodano, że chodzi o system, który wyszukuje towary wrażliwe na granicy. Podkreślono, że jest to rozwiązanie innowacyjne, dające możliwości dalszego uczenia się, przygotowane z wykorzystaniem wizji komputerowej w oparciu o głębokie sieci neuronowe.

„Aplikacja jest nam bardzo potrzebna, ponieważ obrót towarowy, w szczególności kontenerowy, wzrasta. Zapewnienie bezpieczeństwa ogólnego, ale także finansowego jest kluczowe. Bardzo się cieszę, że finalizujemy umowę i będziemy wdrażać projekt na polskich granicach” – powiedział cytowany w komunikacie zastępca szefa KAS Tomasz Słaboszowski.

System automatycznie będzie identyfikować przedmioty i ich zbiory na zdjęciach wykonywanych przez urządzenia RTG. Pozwoli to na zwiększenie skuteczności i usprawnienie pracy funkcjonariuszy KAS w trakcie kontroli granicznej, a tym samym wzmocni ochronę granicy RP przed nielegalnym przemytem.(PAP)