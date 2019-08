Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół



Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół zintegrowaną z Profilem Zaufanym. Jako pierwszy na wdrożenie tego rozwiązania zdecydował się Urząd Miejski w Mielcu, podała spółka.

"Mielec jako pierwszy samorząd w Polsce przeprowadził proces rekrutacji do przedszkoli i szkół w sposób całkowicie elektroniczny. Asseco Data Systems zintegrowało system elektronicznej rekrutacji z Profilem Zaufanym. Dzięki temu obowiązkowe dotąd złożenie podpisanego wniosku w sekretariacie placówki, zostało zastąpione podpisem elektronicznym" – czytamy w komunikacie.

Elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli funkcjonuje w Polsce już od kilkunastu lat. Dotychczas jednak, pomimo rejestracji wniosku przez Internet, wydrukowany wniosek trzeba było w przedszkolu lub szkole złożyć osobiście. Asseco Data Systems zintegrowało system rekrutacyjny z Profilem Zaufanym, co pozwoliło całkowicie zrezygnować z dokumentacji papierowej. Jako pierwszy na wdrożenie tego rozwiązania zdecydował się Urząd Miejski w Mielcu. Rozwiązanie ułatwiło rodzicom zapisanie dziecka do przedszkola lub szkoły, przyspieszyło związane z tym procedury administracyjne oraz wyeliminowało konieczność drukowania setek dokumentów, podano także.

"Cyfryzacja w samorządach powinna spełniać dwa cele – z jednej strony ułatwiać urzędnikom zarządzanie poszczególnymi miejskimi jednostkami, a z drugiej – sprawiać, że mieszkańcom będzie się łatwiej żyło, m.in. dzięki takim ułatwieniom jak możliwość zapisania dziecka do szkoły, czy przedszkola bez wychodzenia z domu. Mamy nadzieję, że za przykładem Mielca pójdą też inne samorządy" – powiedział wiceprezes Asseco Data Systems Jarosław Jastrzębski, cytowany w komunikacie.

Asseco Data Systems obsługuje elektroniczną rekrutację do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich w ponad 20 miastach.

Asseco Data Systems powstała w styczniu 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH-Soft, Centrum Komputerowe ZETO, COMBIDATA Poland, Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.

(ISBnews)