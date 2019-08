Od początku lipca wnioski o świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" można składać za pośrednictwem internetu. Natomiast od 1 sierpnia jest to możliwe także drogą tradycyjną, w formie papierowej.

Minister rodziny podkreśliła, że program w nowej rozszerzonej odsłonie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a rodzice nie zwlekają ze składaniem wniosków. "Od 1 lipca do 16 sierpnia złożonych zostało 3,5 mln wniosków o świadczenie wychowawcze na nowych zasadach" - poinformowała.

Dodała, że gminy przyznały 2,3 mln świadczeń. "Do 16 sierpnia wypłacono 1,6 mln świadczeń na nowych zasadach za lipiec na łączną kwotę 810 mln zł. To pokazuje, że samorządy sprawnie radzą sobie z wykonywaniem powierzonych im zadań. Cieszę się, że wiele rodzin może już dzisiaj skorzystać z dodatkowych środków i przeznaczyć je np. na wakacje" - wskazała szefowa MRPiPS.

Przypomniała, że złożenie wniosku w okresie do końca września 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

"Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do wnioskowania. Nie ma na co czekać" - dodała minister Borys-Szopa.

Program "Rodzina 500 plus" w nowej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Osoby, które mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

>>> Czytaj też: Emerytury bez względu na wiek. Prezydent pomoże najdłużej pracującym