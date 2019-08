"88,5% ankietowanych jako najwygodniejsze dla siebie lotnisko wskazało Lotnisko Chopina (Okęcie), 6,5% Modlin, a 5% planowane lotnisko w Radomiu. Zdecydowana większość respondentów (82,6%) uważa też, że nawet krótszy o kilka minut lot nie zrekompensuje im niedogodności związanych z koniecznością dojazdu do Radomia, a 79,7% ankietowanych nie chce, żeby Okęcie było portem wyłącznie przesiadkowym" - czytamy w komunikacie.



Z Radomia chciałoby latać jedynie 458 ankietowanych osób, które jako miejsce zamieszkania wskazywały najczęściej: województwo mazowieckie (poza Warszawą), lubelskie i świętokrzyskie. Większość ankietowanych mieszkańców tych województw jako preferowane lotnisko wskazało jednak Lotnisko Chopina, mimo że dla części z nich jest ono dalej niż Radom, podano także.



"Liczba chętnych do latania z Radomia nie jest w stanie zapełnić nawet połowy samolotu latającego przez rok na najpopularniejszej trasie, a pasażerowie chcą przecież latać w różne miejsca. Ruch lotniczy z Radomia nie ma i nigdy nie będzie miał racji bytu" - powiedział dyrektor generalny Enter Air Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.



Pasażerowie podróżujący na wakacje samolotami Enter Air mogli udzielić anonimowych odpowiedzi na pytania, dotyczące kontrowersyjnego pomysłu przeniesienia lotów czarterowych do Radomia. Przewoźnik spytał też swoich pasażerów o to, jakim środkiem transportu docierają na lotnisko, jak często i w jakim gronie wyjeżdżają na wakacje.



Badanie zostało przeprowadzone od 30 czerwca do 28 lipca 2019 r. Ankiety rozdano na wszystkich 228 lotach Enter Air startujących w tym okresie z Warszawy do 43 destynacji wakacyjnych, zlokalizowanych w 18 krajach, takich jak Grecja, Hiszpania czy Turcja, jak również bardziej egzotycznych kierunków, jak Kenia, Wyspy Zielonego Przylądka czy Zanzibar. Wśród pasażerów byli klienci wszystkich głównych partnerów Enter Air - największych w Polsce touroperatorów: Itaka Holdings, TUI Poland, Rainbow Tours czy Coral Travel. Łącznie przewoźnik otrzymał 9 129 wypełnionych ankiet, na podstawie których przeanalizował preferencje swoich pasażerów.



"40% spośród wszystkich osób, które udzieliło odpowiedzi w ankiecie mieszka w Warszawie, a kolejne 27,3% w województwie mazowieckim (poza Warszawą). 32,6% ankietowanych reprezentowało pozostałe województwa. Najliczniej reprezentowane były: łódzkie - 6,5%, lubelskie - 4,7% i podlaskie - 3,3%. Wśród respondentów znalazły się także osoby mieszkające za granicą (na Litwie, Białorusi, w Szwecji czy Stanach Zjednoczonych)" - czytamy także.



Najpopularniejszym środkiem transportu, którym ankietowani dojeżdżają na lotnisko jest własny samochód - taką opcję podróży wskazało 41% ankietowanych. 28% korzysta z usług taksówek, a 17% z uprzejmości podwiezienia przez znajomych, bądź rodzinę. Jedynie 14% decyduje się na dojazd komunikacją publiczną.



"Administracja państwowa i porty lotnicze dążą do wyrzucenia polskich turystów z Lotniska Chopina, które ma stać się portem przesiadkowym dla zagranicznych pasażerów. Opinie ekspertów są bardzo krytyczne wobec takiego pomysłu, dlatego zdecydowaliśmy się spytać o zdanie najbardziej zainteresowanych, czyli naszych pasażerów. Odpowiedzi, które otrzymaliśmy od ponad 9 tysięcy osób są jednoznaczne. Jedynie 5% ankietowanych chce latać z Radomia i są to przede wszystkim osoby, które mieszkają niedaleko i będą na lotnisko w Radomiu miały po prostu bliżej" - powiedział Polaniecki.



Podkreślił, iż wyniki ankiety nie pozostawiają wątpliwości, że lotnisko w Radomiu to projekt realizowany wbrew pasażerom, który nie ma logicznego uzasadnienia.



"Na projekt zmarnowane zostaną ogromne pieniądze, które mogłyby posłużyć na poprawę infrastruktury tam gdzie to jest realnie potrzebne" - dodał Polaniecki.



Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.



