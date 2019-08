Panattoni zbuduje fabrykę wózków widłowych dla Linde o pow. ok. 44 tys. m2



Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Panattoni Europe wybuduje BTS dla Linde, jednego z liderów rozwiązań intralogistycznych w Europie, podała spółka. W hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni liczącej ok. 44 000 m2 firma będzie wytwarzać wózki widłowe. Budynek powstanie w Kołbaskowie koło Szczecina. Realizacja ruszy jeszcze w tym roku. Wartość całej inwestycji przekroczy 60 mln euro.

"Panattoni Europe zbuduje w Kołbaskowie pod Szczecinem fabrykę wózków widłowych dla firmy Linde, będącej częścią KION Group - wiodącego producenta wózków przemysłowych w Europie i drugiego na świecie. Powierzchnia obiektu wyniesie blisko 44 000 m2. To tu w całości będą powstawać wózki widłowe, włączając w to testy silników. Dlatego inwestycja realizowana jest zgodnie z ideą dostosowania obiektu do zaplanowanej w nim technologii Linde - transport pionowy i poziomy, wygrodzenie stref bez obecności pracowników, a wiele procesów będzie zautomatyzowana, jak cięcie stali, obróbka spawalnicza, czy pełna integracja linii produkcyjnej. Obiekt powstanie na 18- hektarowej działce. Produkcja wózków widłowych ruszy na początku 2021 roku, a do 2023 roku firma Linde utworzy tutaj ponad 150 miejsc pracy. Wartość całej inwestycji przekroczy 60 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Firma Linde wybierając Panattoni Europe do realizacji fabryki w Kołbaskowie, doceniła doświadczenie dewelopera oraz zawierzyła mu stworzenie odpowiedniego obiektu, którego przygotowanie wymaga całej gamy działań, podkreślono w materiale.

"W przypadku inwestycji dla Linde, zadaniem Panattoni Europe jest opracowanie całego procesu deweloperskiego od przygotowania i zabezpieczenia gruntu i nieruchomości, po uzyskanie wszystkich zgód i pozwoleń, realizację budynku, koordynację wszystkim zmian, które są spowodowane wprowadzaną przez Linde technologią do wewnątrz obiektu, skończywszy na przeprowadzeniu odbiorów i wręczeniu kluczy" - powiedział Managing Director z Panattoni Europe Marek Dobrzycki, cytowany w komunikacie.

Panattoni Europe jest częścią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych na świecie.

(ISBnews)