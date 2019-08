Źródła unijne: Von der Leyen we wtorek rusza z oficjalnymi przesłuchaniami kandydatów do KE

Źródło: PAP

Przewodnicząca elekt KE Ursula von der Leyen we wtorek rusza z oficjalnymi przesłuchaniami kandydatów na komisarzy - dowiedziała się PAP ze źródeł unijnych. Do poniedziałku państwa członkowskie mają czas, by przedstawić jej nazwiska kandydatów.