Apel pada w trakcie wizyty w Kanadzie sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo.

"Apelujemy do strony kanadyjskiej, by przemyślała swoje błędy, potraktowała nieugięte stanowisko i obawy Chin poważnie oraz natychmiast uwolniła Meng Wanzhou, by ta mogła bezpiecznie wrócić do domu w Chinach" - powiedział reporterom w Pekinie rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang, cytowany przez kanadyjską CBC.

Geng wyraził też niezadowolenie z kanadyjskich komentarzy na temat protestów w Hongkongu. W ubiegły weekend Kanada i UE wydały wspólne stanowisko w obronie "fundamentalnego prawa do zgromadzeń" obywateli Hongkongu.

Wcześniej, w środę, Geng bezpośrednio zaatakował szefową MSZ Kanady Chrystię Freeland za wielokrotne "nieodpowiedzialne uwagi na temat spraw Hongkongu" i ingerowanie w wewnętrzne sprawy Chin, jak doniósł kanadyjski dziennik "The Globe and Mail".

Również ambasada Chin w Ottawie wydała w czwartek komunikat, w którym poinformowała o "znacznych trudnościach" w dwustronnych relacjach między Kanadą a Chinami, i wezwała do uwolnienia Meng.

"My także będziemy zawsze bronić interesów Chińczyków i Chin" - napisano w cytowanym przez agencję Reutera komunikacie ambasady w odniesieniu do środowych wypowiedzi kanadyjskiego premiera Justina Trudeau. Podczas wystąpienia w think tanku Montreal Council on Foreign Relations Trudeau powiedział, że jego rząd będzie bronił interesów Kanadyjczyków przed coraz bardziej asertywnymi Chinami.

Stosunki między Ottawą a Pekinem są napięte od grudnia 2018 roku, gdy pod zarzutami działania na szkodę Chin aresztowano dwóch Kanadyjczyków. Aresztowanie było odwetem Pekinu po zatrzymaniu w Kanadzie na prośbę władz amerykańskich wiceprezes koncernu Huawei Meng Wanzhou. Procedury ekstradycyjne Meng trwają, a ona sama przebywa w swoim domu w Vancouver. W ramach eskalacji działań Pekin zablokował import z Kanady m.in. rzepaku i mięsa.

