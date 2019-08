Tankowiec zatrzymała 4 lipca w pobliżu Gibraltaru brytyjska piechota morska w związku z podejrzeniem, że zamierza dostarczyć ładunek irańskiej ropy do Syrii, co byłoby złamaniem sankcji nałożonych na to państwo przez Unię Europejską. Ostatecznie statek uwolniono 18 sierpnia mimo sprzeciwu Stanów Zjednoczonych. Władze USA zapowiedziały wtedy, że podejmą wszelkie działania, by uniemożliwić mu dowiezienie ładunku do Syrii.

Rzecznik irańskiego rządu nie ujawnił, kto ma być odbiorcą ropy. Z ogólnodostępnych informacji żeglugowych wynika, że Adrian Darya nie płynie już do Turcji, podawanej pod koniec ubiegłego tygodnia jako cel jego obecnego rejsu. (PAP)