"Polska znajduje się obecnie na początkowym etapie wdrażania elektromobilności. Wykorzystując nasze doświadczenie, chcemy rozwijać trend elektryfikacji transportu i uczestniczyć w poprawie jakości życia mieszkańców naszego kraju. Dzięki współpracy z nami startupy, które tworzą ekologiczne formy transportu otrzymują dostęp do środków pozwalających im dynamicznie się rozwijać i maksymalizować swoją konkurencyjność na polskim i międzynarodowym rynku" - powiedział prezes Grupy Assay Łukasz Blichewicz, cytowany w komunikacie.



Elimen E-VN1 to pierwszy na krajowym rynku, dedykowany branży logistycznej, elektryczny pojazd ciężarowy. Koszt przejechania nim 100 km ma wynieść jedynie 7 zł. Na jednym ładowaniu pojazd może pokonać dystans do 300 km. Całkowita powierzchnia ładowni to 4 m3, a maksymalna ładowność sięga 800 kg. Elimen E-VN1 można dostosować do indywidualnych wymagań klienta. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem w kraju, jak i zagranicą. Auto ma trafić do sprzedaży pod koniec 2019 r., podano.



"Zainteresowanie rynku samochodem Elimen E-VN1 jest bardzo duże. Dostajemy mnóstwo zapytań na temat parametrów i osiągów pojazdu zarówno od odbiorców flotowych, jak i samorządów, na których ustawa o elektromobilności wymusza zmianę pojazdów na ekologiczne" - dodał członek zarządu Grupy Assay Paweł Kruszyński,



Assay to niezależny fundusz inwestycyjny z długoletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa gospodarczego. Grupa działa w pionierskim na krajowym rynku modelu biznesowym, opartym na akwizycji i współprowadzeniu firm, realnie angażując się w budowanie sukcesów spółek ze swojego portfela.



>>> Czytaj też: Czy silniki elektryczne mają szansę zdominować także szlaki wodne?