W Europie firmy technologiczne i ubezpieczeniowe wpływają na spadek wskaźnika Stoxx 600 Europe.

Zmienne reakcje prezydenta USA Donalda Trumpa w sporze handlowym USA z Chinami powodują, że inwestorzy zastanawiają się, jakie będą kolejne ruchy amerykańskiego przywódcy, a optymizm na rynkach staje się coraz trudniejszy do utrzymania przez dłuższy czas.

Zbliża się wprowadzenie kolejnej rundy ceł pomiędzy USA a Chinami, a te ostatnie wydają się być gotowe na najgorsze, gdy kluczową przeszkodą dla zawarcia trwałego porozumienia staje się wiarygodność amerykańskiego prezydenta.

Na rynkach jest wiele wątpliwości co do tego, że możliwe będzie zawarcie umowy handlowej przed wyborami prezydenckimi w USA w 2020 r.

Niektórzy chińscy urzędnicy mówią, że wojna handlowa USA-Chiny polega "na walce podczas rozmów i wykorzystywaniu walki do przyspieszenia rozmów".

Inwestorzy na rynkach zmagają się też z atakami Donalda Trumpa na amerykańską Rezerwę Federalną, który chciałby, aby Fed obniżył stopy procentowe o 100 pb.

Prezes Fed Jerome Powell na dorocznej konferencji bankierów w Jackson Hole w zeszłym tygodniu zauważył, że polityka pieniężna nie może "zapewnić zbioru zasad dla handlu międzynarodowego", co zostało odebrane na rynkach jako zawoalowane odniesienie do wojny handlowej USA z Chinami i ostrzeżenie, że narzędzia Fed nie nadają się do zmniejszania szkód w globalnej gospodarce wywołanych sporem.

Tymczasem w środę na rynku walutowym euro kosztuje 1,1088 USD, japoński jen 105,79 za 1 USD, a brytyjski funt jest po 1,2272 za dolara.

Rentowność 10-letnich UST jest na poziomie 1,47 proc., o niecały 1 pb w górę, a 2-letnich spada o mniej niż 1 pb do 1,52 proc.

Ropa na NYMEX drożeje o 1,1 proc. do 55,52 USD/b.

Złoto tanieje o 0,2 proc. do 1.540,11 USD za uncję.

Indeksy w Europie - godz. 09.40