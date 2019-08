Wcześniej media w Stanach Zjednoczonych pisały, że Bolton ma przekonać władze Ukrainy, by nie sprzedawały Chińczykom przedsiębiorstwa Motor Sicz z siedzibą w Zaporożu. Jest to jeden z największych na świecie producentów silników do wojskowych samolotów transportowych i śmigłowców.

„Przyjazd ambasadora Boltona podkreśla poparcie Stanów Zjednoczonych dla suwerenności i integralności Ukrainy oraz jej dążeń euroatlantyckich. Oczekuje on owocnych spotkań z ukraińskimi władzami” – przekazała ambasada USA na Twitterze.

Sam Bolton informował przed przylotem na Ukrainę, że będzie tu rozmawiał m.in. o wynikach szczytu państw grupy G7 we francuskim Biarritz. „Prezydent (Donald Trump) przeprowadził produktywne spotkania na szczycie G7 w Biarritz. Z niecierpliwością czekam na spotkania z naszymi partnerami w Kijowie” – napisał w tej samej sieci społecznościowej.

Tymczasem według doniesień dziennika "Wall Street Journal" Bolton zamierza rozmawiać z ukraińskimi władzami o sprzedaży przedsiębiorstwa Motor Sicz chińskiemu holdingowi Beijing Skyrizon Aviation.

Źródła dziennika twierdzą, że zdaniem Waszyngtonu dzięki tej transakcji Pekin może otrzymać dostęp do nowych technologii obronnych, zaś zaangażowanie Boltona w tę sprawę świadczy, iż jest ona ważna dla bezpieczeństwa narodowego USA.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)