Zgodnie z umową podpisaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w styczniu 2018 roku, odcinek w systemie „zaprojektuj i zbuduj” ma zrealizować portugalska firma Mota-Engil Central Europe. Koszt inwestycji wyniesie ponad 508 mln zł.

„To wydarzenie przełomowe, bo zapaleniem zielnego światła dla budowy drogi S7 w nowym przebiegu jest wydanie ZRID na realizację jej pierwszego odcinka” - zaznaczył wojewoda Piotr Ćwik podczas środowego briefingu.

Jak podkreślił, wydana właśnie i przekazana wykonawcy decyzja ma klauzulę natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że firma może wejść na plac i rozpocząć prace budowlane. Termin zakończenia inwestycji, zapisany w umowie, to pierwszy kwartał 2021 roku.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in. budowę 14-km odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7, węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym, niezbędnych obiektów inżynierskich, a także dróg dojazdowych.

Wybrany w przetargu wykonawca chce ponad 508 mln zł za wykonanie zadania i daje na nie gwarancję jakości na 10 lat.

Przyszły prawie 56-km odcinek S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do węzła Igołomska w Krakowie został podzielony na trzy części realizacyjne. Są to: odcinek od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) - długość ok. 23 km; odcinek węzeł Szczepanowice (z węzłem) do węzła Widoma (z węzłem) - długości ok. 14 km oraz odcinek węzeł Widoma (bez węzła) do granic Krakowa (z włączeniem do węzła Igołomska) - długości ok. 18 km.

Największy problem jest z pierwszym odcinkiem od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic (bez węzła Szczepanowice). Protesty mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim dotyczące ok. 5-km fragmentu S7 projektowanego w rejonie ich miejscowości doprowadziły do uchylenia przez sąd decyzji środowiskowej. Dlatego w ramach tego odcinka wyodrębniono dwa etapy - ten oprotestowany został wyłączony i będzie musiał uzyskać nową decyzję.

Z kolei 18-kilometrowy etap od granicy woj. świętokrzyskiego do węzła Miechów – według zapowiedzi wojewody – jeszcze we wrześniu może uzyskać decyzję ZRID. Według deklaracji krakowskiego oddziału GDDKiA w najbliższym czasie powinien zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę tego zadania.

Odcinek od węzła Widoma do granic Krakowa ma wybranego wykonawcę - we wrześniu zeszłego roku GDDKiA podpisała umowę w tej sprawie z włoską firmą Salini Impregilo. Koszt tej inwestycji przekroczy 1,072 mld zł.

Obecnie w Małopolsce trwa budowa trzech odcinków górskiego fragmentu drogi ekspresowej S7 między Lubniem a Rabką. Na liczącej 16,7 km trasie powstaje najdłuższy w Polsce, ponad 2-km tunel. Inwestycję podzielono na trzy odcinki: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową tunelu i Skomielna Biała - Chabówka. Budowa wszystkich odcinków tej trasy powinna się zakończyć do 2021 r.

Droga krajowa nr 7 (na niektórych odcinkach S7) jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce przebiegającym od Gdańska do Rabki-Zdroju. Ma ok. 720 km długości. Nową trasę w większości zlokalizowano w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli w korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga połączy aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk deklarował w zeszłym roku, że cała droga ekspresowa S7 wiodąca od Trójmiasta, przez Warszawę, Kraków do Rabki, a także dwupasmowy dalszy odcinek do Nowego Targu (DK47) będą gotowe na koniec 2023 r.

