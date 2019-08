"W środę doszło do awarii kolektora, który przesyła część ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków +Czajka+. W związku z tym zarząd MPWiK podjął rano decyzję o tym, żeby dokonać kontrolowanego spustu nieczystości do Wisły" - przekazał w środę Trzaskowski.

Prezydent stolicy dodał, że "woda jest absolutnie pitna i bezpieczna, dlatego, że to miejsce, w którym mamy do czynienia z tym upustem ścieków, jest poniżej wszystkich ujęć wody". "Odbył się sztab kryzysowy po to, by rozmawiać, jak wygląda sytuacja, i współpracować ze wszystkimi odpowiedzialnymi służbami" - przekazał.

Dodał, że sztab tworzą wszystkie służby, również wojewody, by "ocenić wszystkie możliwe skutki tejże awarii" i "jak do niej doszło".

"To jest dla nas najwyższy priorytet. Będziemy badali skutki tej awarii nie tyko dla Warszawy, ale we współpracy ze wszystkimi służbami, rządu również" - powiedział prezydent stolicy.

Poinformował też, że kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego odbędzie się w czwartek.

Pytany, w jakim tempie ścieki przedostają się do Wisły, odpowiedział, że to "3 metry sześcienne na sekundę".

"Z naszych obliczeń, które przeprowadził MPWiK, wynika, że Wisła, która będzie odprowadzać te ścieki, dotrze do Płocka za około 50 godzin. Przez cały czas współpracujemy z Sanepidem, z wojewodą mazowieckim i innymi wojewodami po to, by oceniać wpływ tej awarii na kolejne miejscowości" - przekazał Trzaskowski.

