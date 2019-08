Powołanie Honczaruka na stanowisko premiera stanowi kontynuację trendu. Jego poprzednicy – Wołodymyr Hrojsman i Arsenij Jaceniuk – objęli ten urząd jeszcze przed ukończeniem 40. roku życia. Także 41-letni Wołodymyr Zełenski jest najmłodszym prezydentem w historii niepodległej Ukrainy.

Honczaruk ujawnił swe polityczne ambicje już kilka lat temu, ale w odróżnienia od komika i aktora Zełenskiego był do niedawna nieznany szerszej opinii publicznej.

Nowy premier urodził się i wychował w prowincjonalnym mieście obwodu czernihowskiego na północy Ukrainy, niedaleko granicy z Rosją i Białorusią.

Studiował prawo na Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem – elitarnej państwowej uczelni kształcącej wysokich rangą urzędników. Następnie jako prawnik specjalizował się w sektorze nieruchomości. Stał na czele działów prawnych kilku firm budowlanych i inwestycyjnych w Kijowie oraz założył pozarządową organizację pomagającą oszukanym inwestorom budowlanym.

Zdjęcia z tego okresu na jego stronie profilowej w sieci społecznościowej VKontate – rosyjskim odpowiedniku Facebooka – pokazują wzorcowego przedstawiciela młodej ukraińskiej elity: włosy do ramion, zmierzwiona broda i trzyczęściowy garnitur. Honczaruk wśród swoich zainteresowań wymienia politykę, administrację rządową, szachy i piłkę nożną.

Polityczne zainteresowania skłoniły Honczaruka do przystąpienia do liberalnej partii Siła Ludzi, kierowanej przez nowe twarze w polityce. Rewolucję na Majdanie przyjął z radością, ale nie pojawiał się w mediach. Początkowo nie odnosił sukcesów politycznych: w wyborach 2014 roku Siła Ludzi z nim jako czołowym kandydatem nie dostała się do parlamentu.

Honczaruk wszedł jednak w kręgi rządowe i stał się protegowanym ówczesnego ministra gospodarki i handlu, pochodzącego z Litwy Aivarasa Abromavicziusa.

W 2015 roku stanął na czele nowej organizacji pozarządowej określającej się jako rządowy doradca ds. cyfryzacji i zmniejszenia biurokracji. Według Deutsche Welle podobne cele chce osiągnąć prezydent Zełenski swą koncepcją „państwa cyfrowego w smartfonie”.

Wraz z mianowaniem premiera i sformowaniem rządu przejmowanie władzy przez Zełenskiego zostało zakończone. Zgodnie z ukraińską konstytucją rząd ma silniejsze kompetencje od prezydenta, zwłaszcza w sprawach krajowej polityki. Stanowisko premiera ma zatem szczególnie znaczenie.

Niewiele wiadomo o jakichkolwiek związkach między prezydentem i premierem. Honczaruk nie należał do ekipy Zełenskiego w jego poprzednim życiu jako aktora.

Deutsche Welle pisze, że Zełenski ewidentnie szukał młodego człowieka, który trafił do polityki z zewnątrz – świeżej twarzy o nieskażonej reputacji. Honczaruk pasuje do tego modelu.

W krajach postsowieckich przywódców takich jak Honczaruk określa się mianem technokratów – są to zawodowcy, którzy wykonują codzienną pracę w polityce wewnętrznej, realizując wolę prezydenta.

Jak dotąd, Honczaruk nie wygłosił żadnych deklaracji na temat polityki zagranicznej. Jeśli zaś chodzi o charyzmę, premier mówi w sposób suchy i widać jego brak doświadczenia w występowaniu przed kamerą, co oznacza, że nie będzie rywalem dla medialnego wyjadacza Zełenskiego - stwierdza Deutsche Welle.

