PGNiG rozpoczęło pierwsze wiercenie w roli operatora na złożu w Norwegii



Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway - spółka z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - rozpoczęło dziś wiercenie pierwszego otworu poszukiwawczego w roli operatora na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, na koncesji PL838 (na prospekcie Shrek), podała spółka.

Jest to pierwszy odwiert poszukiwawczy na tej koncesji. Znajduje się ona w sąsiedztwie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Skarv, w którym PGNiG posiada 12% udziałów, poinformowano.

"Głównym celem naszych działań w Norwegii jest zwiększenie wydobycia własnego gazu w tym rejonie. Teraz mamy tam również możliwość rozwijania naszych kompetencji i wiedzy w roli operatora, co świadczy dużym zaufaniu do PGNiG ze strony norweskich partnerów" - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Głębokość morza w miejscu posadowienia odwiertu wynosi 358 metrów. Prospekt poszukiwawczy Shrek jest położony na głębokości około 2300 m od dna morza. Szacowany czas prac wiertniczych jest uzależniony od uzyskanych wyników. W przypadku odkrycia węglowodorów wyniesie około 45 dni. Wówczas spółka planuje także wykonanie otworu bocznego (tzw. sidetrack), pobranie rdzeni oraz przeprowadzenie szczegółowych pomiarów geofizycznych, podano także.

Wiercenie jest realizowane z wykorzystaniem platformy pływającej VI generacji - Deepsea Nordkapp. To jedno z najnowocześniejszych urządzeń, które pozwala na pracę w ekstremalnych warunkach morskich. Prawie wszystkie operacje wiertnicze na platformie są sterowane komputerowo, zaznaczono.

"Procedury przygotowawcze do wykonania odwiertu morskiego były bardzo złożone i różniły się od działań, jakie podejmujemy w przypadku prac na lądzie. Dużo większą wagę przywiązuje się tutaj do planowania samego procesu wiercenia. Kluczową rolę odgrywa również zapewnienie bezpieczeństwa prac związanych z zagrożeniami, które nie występują na lądzie, jak na przykład silne sztormy. Wiercenia

na otwartym morzu, często prowadzone w ekstremalnych warunkach pogodowych z dala od brzegu - są zdecydowanie bardziej wymagające" - dodał Woźniak.

Wiercenie na prospekcie Shrek zostało poprzedzone szczegółowym audytem PGNiG Upstream Norway. Został on zrealizowany przez rządową agencję odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa środowiska pracy i gotowości na sytuacje awaryjne podczas prowadzenia prac na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (Petroleum Safety Authority) i zakończył się zatwierdzeniem otworu do wiercenia.

PGNiG Upstream Norway posiada 40% udziałów w koncesji PL838. Partnerami mającymi po 30% udziałów są firmy Aker BP i Lime Petroleum. Koncesja PL838 przyznana została firmom w lutym 2016 roku, w ramach rundy koncesyjnej APA 2015, czytamy dalej.

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym spółka PGNiG Upstream Norway posiada udziały w 24 koncesjach poszukiwawczych i wydobywczych. Zgodnie ze strategią, Grupa PGNiG planuje zwiększyć wydobycie gazu ze złóż w Norwegii do 2,5 mld m3 rocznie po 2022 roku.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)