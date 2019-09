Plexus Ventures będzie doradzał Pharmenie ws. komercjalizacji 1-MNA i Menavitin



Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Pharmena zawarła umowę z Plexus Ventures na doradztwo strategiczne w zakresie komercjalizacji 1-MNA (TRIA-662) jako kandydata na lek, podała spółka. W osobnym komunikacie Pharmena poinformowała także o zawarciu umowy z Plexus Ventures na doradztwo w zakresie komercjalizacji w Europie suplementów diety pod marką Menavitin.

Plexus Ventures, w zakresie komercjalizacji 1-MNA odpowiedzialny jest za identyfikowanie potencjalnych licencjobiorców, aranżowanie spotkań i doprowadzenie do finalizacji kontraktu/ów. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia, podano .

Pharmena podała, że zawarcie umowy z Plexus Ventures może mieć istotne znaczenie dla przeprowadzenia z sukcesem procesu komercjalizacji 1-MNA (TRIA-662) jako kandydata na lek. Potencjalne przychody z komercjalizacji 1-MNA (TRIA-662) mogą mieć bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe i wycenę rynkową grupy kapitałowej w najbliższych latach. 1-MNA (TRIA-662) jest nie badanym wcześniej metabolitem niacyny, który wykazuje działanie przeciwzapalne i zapewnia dodatkowe korzyści terapeutyczne w zastosowaniach miejscowych na skórę. Korzyści terapeutyczne wykorzystywane są we wprowadzonych na rynek przez Pharmenę preparatach dermatologicznych, posiadających ochronę patentową. Pharmena bada również możliwości potencjalnych zastosowań terapeutycznych 1-MNA (TRIA-662) jako doustnego leku systemowego.

Menavitin to marka parasolowa, zarejestrowana jako znak towarowy w UE przez Pharmena S.A., w skład której wchodzi grupa suplementów diety opartych o innowacyjną cząsteczkę 1-MNA.

Plexus Ventures, posiadający blisko 30 letnie doświadczenie biznesowe, zapewnia doradztwo strategiczne oraz rozwój biznesu dla firm z branży farmaceutycznej oraz ochrony zdrowia. Plexus Ventures doradza swoim klientom w obszarze licencjonowania, przejęć czy partnerstw strategicznych.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

