Zwyżkują wszystkie sektory ze Stoxx Europe 600. Kontrakty na indeksy w USA zyskują po 0,8-1,2 proc.

Na sporych plusach są włoskie banki: Intesa Sanpaolo zwyżkuje o 1,8 proc., Unicredit jest na plusie o 2,4 proc., a Mediobanca drożeje o 1,9 proc. Zyskuje też Moncler +3,2 proc. i Ferrari +0,9 proc.

Na rynkach nie słabnie zainteresowanie rozwojem wydarzeń wokół powołania nowego włoskiego rządu Ruchu Pięciu Gwiazd i Partii Demokratycznej, na którego czele ma stanąć dotychczasowy premier Giuseppe Conte.

Nastroje na globalnych rynkach poprawia też informacja, że szefowa hongkońskich władz Carrie Lam może formalnie wycofać projekt ustawy o ekstradycji, która wywołała trwające od miesięcy protesty w Hongkongu.

Inwestorzy dostali już rano lepsze dane makro z Chin - indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług, wyniósł w sierpniu 52,1 pkt. wobec 51,6 pkt. w lipcu - podały Caixin i Markit Economics. Analitycy spodziewali się 51,7 pkt.

Gracze rynkowi z uwagą śledzą też doniesienia z W.Brytanii - brytyjski premier Boris Johnson zapowiedział, że złoży w środę wniosek o przedterminowe wybory po tym, jak posłowie sprzeciwiający się bezumownemu brexitowi przejęli kontrolę nad porządkiem obrad Izby Gmin w celu zablokowania takiego scenariusza wyjścia z UE.

Dzięki temu w środę brytyjski parlament będzie - wbrew woli rządu - obradował nad opozycyjnym wnioskiem otwierającym drogę do zablokowania bezumownego brexitu i potencjalnego opóźnienia wyjścia z UE do 31 stycznia 2020 r. w razie braku osiągnięcia porozumienia z Brukselą do 19 października br.

Umacnia się brytyjski funt - zarówno w stosunku do dolara USA, jak i euro - o 0,5 proc. do 1,2139 USD i o 0,4 proc. wobec euro - do 90,47.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,47 proc., po zwyżce o 2 pb, a 2-letnich spada o 1 pb do 1,45 proc.

Ropa na NYMEX drożeje o 0,67 proc. do 54,30 USD/b.

Złoto traci 0,5 proc. do 1.538,81 USD za uncję.

Inwestorzy poznają wkrótce PMI w usługach w VIII m.in. we Francji, Niemczech, strefie euro i W.Brytanii.

Indeksy w Europie - godz. 09.25

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3450,94 0,88 DAX Niemcy 12032,27 1,02 FTSE 100 W.Brytania 7319,01 0,70 CAC 40 Francja 5522,43 1,03 IBEX 35 Hiszpania 8885,00 0,86 FTSE MIB Włochy 21701,43 1,41

(PAP Biznes)