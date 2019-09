CCC miało 37 mln zł zysku netto, 138,3 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - CCC odnotowało 37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 228,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 138,3 mln zł wobec 271,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 641,5 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 1 270,7 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 115,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 82,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 680,1 mln zł w porównaniu z 1 929,5 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2019 r. grupa kapitałowa CCC S.A.:

• otworzyła 41 nowych sklepów w 15 krajach, w tym 26 za granicą,

• łącznie powiększyła sieć sprzedaży o blisko 42 tys. m2 w rozwoju organicznym,

• zwiększyła przychody ze sprzedaży o 39% w stosunku do I półrocza 2018 r." - czytamy w raporcie.

Na koniec czerwca br. grupa posiadała łącznie 1 212 sklepów, w tym 969 sklepów własnych (z czego 471 w Polsce, 59 sklepów Gino Rossi oraz sklepy stacjonarne w 10 innych krajach), 44 sklepy franczyzowe (w tym 13 sklepów Gino Rossi oraz sklepy w 8 innych krajach), 187 sklepów Vögele Shoes oraz 12 placówek e-obuwie.

Powierzchnia handlowa sklepów ogółem wzrosła o 99,1 tys. m2, tj. 16% r/r i wyniosła 701,88 tys. m2 na koniec II kw. 2019 r., w tym powierzchnia sklepów własnych zwiększyła się o 90,55 tys. m2, tj. 15% r/r do 678,73 tys. m2, podano też w raporcie.

"W I półroczu 2019 r. grupa kapitałowa CCC zwiększyła powierzchnię handlową salonów CCC o 41,6 tys. m2 netto, z 660,3 tys. m2 do 701,9 tys. m2 na koniec okresu sprawozdawczego. Zmiana powierzchni wynikała z powiększenia istniejącej powierzchni handlowej poprzez otwarcie sklepów o łącznej powierzchni 41,5 tys. m2 oraz modernizacji i powiększenia istniejącej powierzchni handlowej o 10,6 tys. m2. W trakcie I półrocza 2019 r. zlikwidowano 26 sklepów CCC o łącznej powierzchni 10,5 tys. m2" - czytamy dalej.

Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2019 r. wyniosły 2 680,1 mln zł, co stanowi wzrost o 750,6 mln zł (38,9%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

"Na wzrost sprzedaży zasadniczy wpływ miał rozwój działalności i ekspansja na poszczególnych rynkach detalicznych w szczególności w Polsce. Ogółem przychody ze sprzedaży detalicznej w I półroczu 2019 r. stanowiły 72,7% całości sprzedaży do klientów zewnętrznych, przy 3,5% sprzedaży hurtowej oraz 23,8% sprzedaży w kanale e-commerce" - napisano też w raporcie.

Największym rynkiem sprzedaży wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w pierwszym półroczu 2019 r. wyniósł 39,8% w porównaniu z 47,6% w analogicznym okresie 2018 r. Względem roku poprzedniego, przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych wzrosły na wszystkich rynkach.

"Najwyższy wzrost zanotowano w segmencie Europa Zachodnia z uwagi na przejęcie spółki KVAG. Grupa utrzymuje wysoką sprzedaż detaliczną na 1 m2 - w ciągu ostatniego półrocza sprzedaż ta wyniosła 2,94 tys. zł/m2 (3,04 tys. zł/m2 w I półroczu 2018) przy wzroście średniej powierzchni sklepu CCC w detalu o 9,8% do poziomu 642 m2" - czytamy dalej.

W przypadku grupy średnia powierzchnia sklepu wyniosła 579 m2, co stanowi wzrost o 4,2%.

"Ogółem, w odniesieniu do opisywanych okresów zanotowano wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych i wyniósł on 12,1 mln zł (+1%). Wzrost w placówkach porównywalnych odnotowano na rynku polskim +3,7%, na pozostałych rynkach zanotowano spadki: Europa Środkowo-Wsch. -1,6%, Europa Zachodnia -11,4%, Pozostałe kraje -9,3%" - wskazano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 4,5 mln zł wobec 4,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 4,63 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)