PKS Nova jest spółką samorządu województwa podlaskiego. Będzie ona realizować nowe połączenia autobusowe w powiecie sokólskim, który dostał rządowe środki na odtwarzanie tras autobusów komunikacji publicznej. Spółka, powiat i samorząd województwa zawarły porozumienie w tej sprawie.

Powiat sokólski jest jednym z kilkunastu podlaskich samorządów, które złożyły wnioski do wojewody o dofinansowanie odtwarzania połączeń autobusowych w 2019 r. i dostały te środki. W sumie jest to 830 tys. zł i o taką wnioskowały samorządy. W ostatnich dniach w urzędzie wojewódzkim podpisywano umowy w tej sprawie.

Starosta sokólski Piotr Rećko poinformował, że powiat dostał 70 tys. zł miesięcznie. Odtworzy siedem tras autobusów o łącznej długość 300 km; część tras to modyfikacja już istniejących, a inne będą nowe. Nowe kursy będą się odbywać 3-4 razy dziennie.

Gdyby nie dofinansowanie z funduszu rządowego, trasy te by nie powstały - mówił Rećko. Dodał jednocześnie, że nie byłoby to także możliwe, gdyby nie publiczna spółka PKS Nova. Do połączeń dokładają również gminy.

Prezes PKS Nova Andrzej Mioduszewski przyznał, że realizacja nowych połączeń jest wyzwaniem dla spółki, także logistycznym, ale z programem firma wiąże duże nadzieje, licząc na szerszą współpracę z samorządami od początku 2020 r.

Wkrótce spółka PKS Nova poinformuje o swoich planach rozwojowych - zapowiedział marszałek województwa Artur Kosicki. Nie chciał jednak zdradzić szczegółów. Jego zdaniem pieniądze z funduszu autobusowego są szansą na rozwój tego przewoźnika publicznego.

"Nie chcemy, żeby nasze województwo było wykluczone komunikacyjnie" - mówił Kosicki. Podkreślał, że istotne jest, by każdy mieszkaniec regionu mógł z miejsca, w którym mieszka, dojechać do większych ośrodków.

Pierwsze nowe trasy autobusowe uruchamiane dzięki środkom z programu autobusowego ruszyły 1 września. Chodzi o połączenia: Białystok-Supraśl i Białystok-Bielsk Podlaski - poinformował Mioduszewski.

Marszałek Kosicki poinformował, że nowe trasy będą analizowane i możliwe będą - jak mówił - ich modyfikacje, w zależności od wniosków, jakie zostaną wyciągnięte. Analizowana ma być również sytuacja spółki PKS Nova.

Ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o użyteczności publicznej weszła w życie w lipcu.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dotyczyć ono ma linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej trzech miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Fundusz ma przywrócić połączenia autobusowe, które zostały zlikwidowane z powodu deficytu, kiedy przychody z biletów były niższe niż koszty utrzymywania tych linii.

Dopłata z Funduszu ustalona została w kwocie nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, przy czym udział organizatora, czyli samorządu, wynosić ma co najmniej 10 proc. kosztów. (PAP)

autor: Izabela Próchnicka