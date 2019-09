CD Projekt planuje po premierze Cyberpunk 2077 kolejno darmowe DLC i multiplayer



Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - CD Projekt na obecną chwilę planuje dostarczyć grę "Cyberpunk 2077" w kwietniu 2020 r., następnie chce udostępnić darmowe DLC do tej gry, a po tym - tryb multiplayer, podała spółka.

"Do tej pory jedyną rzeczą, jaką powiedzieliśmy o grze wieloosobowej, było to, że była w R&D. W miarę zbliżania się premiery 'Cyberpunk 2077' w wersji 'single player' w kwietniu przyszłego roku, chcielibyśmy potwierdzić, że gra wieloosobowa jest przygotowywana" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na serwisie Linkedin.

'Na razie planujemy dostarczyć 'Cyberpunk 2077' w kwietniu, a następnie DLC (za darmo!) i kontent dla jednego gracza, a gdy już to zrobimy - zaprosić na akcję dla wielu graczy" - czytamy dalej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

