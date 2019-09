Ailleron miał wstępnie 2,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej w I poł. 2019



Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Ailleron odnotował 2,7 mln zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej w I poł. 2019 r. wobec 3,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej Ailleron SA za I półrocze 2019 roku kształtują się następująco:

- Przychody netto ze sprzedaży: 62 mln zł;

- Wynik EBITDA: 6,9 mln zł;

- Zysk z działalności operacyjnej: 2,7 mln zł.

Dla porównania wyniki grupy kapitałowej spółki za I półrocze 2018 roku były następujące:

- Przychody netto ze sprzedaży: 49,2 mln zł;

- Wynik EBITDA: 7,4 mln zł;

- Zysk z działalności operacyjnej: 3,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Obecnie najszybciej rosnącym segmentem Ailleron jest Enterprise Services. Za I półrocze 2019 r. segment zanotował przychody na poziomie 39 mln zł z dynamiką +55% wobec I poł. 2018 r. (25,2 mln zł) oraz EBITDA na poziomie 8,9 mln zł z dynamiką +368% wobec I poł. 2018 r. (1,9 mln zł). W perspektywie ostatnich 12 miesięcy (1 lipiec 2018 - 30 czerwiec 2019) parametry finansowe segmentu Enterprise Services to przychody na poziomie 85 mln zł oraz EBITDA na poziomie 18,7 mln zł. W pozostałych segmentach, tj. Fintech, Hoteltech oraz w obszarze wyników nieprzypisanych w I półroczu 2019 r. zrealizowano przychody na poziomie 23 mln zł oraz EBITDA -2 mln zł, podano również.

"Zarząd spółki zwraca uwagę, że w dotychczasowej działalności spółki występowała śródroczna sezonowość, polegająca na tym, że najwyższe wyniki spółka osiągała zwykle w IV kwartale roku i zakłada, że podobna tendencja wystąpi również w roku 2019" - czytamy dalej.

Spółka przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym, który zostanie opublikowany 30 września 2019 roku.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones. Skonsolidowane przychody wyniosły 117,73 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)