MCI miał 11,27 mln zł straty netto w II kw. 2019 r.

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - MCI odnotował 11,27 mln zł straty netto w II kw. 2019 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 9,1 mln zł wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej.



Strata z inwestycji sięgnęła 7,64 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 4,59 mln zł zysku rok wcześniej.



W I-II kw. 2019 r. spółka miała 15,22 mln zł zysku netto w porównaniu z 56,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy zysku z inwestycji w wysokości 24,77 mln zł w porównaniu z 64,98 mln zł rok wcześniej.



W pierwszym półroczu 2019 r. NAV na akcję na koniec czerwca osiągnął poziom 22,74 zł dzięki zyskowi netto na poziomie 15,2 mln zł, podano w komunikacie.

"Wynik netto spółki jest pochodną przede wszystkim dobrego wyniku zrealizowanego przez Fundusz MCI.EuroVentures (MCI.EV) w wysokości 62,3 mln zł. Subfundusz zrealizował w pierwszym półroczu stopę zwrotu na poziomie 6,13%. Tu przez strukturę posiadanych certyfikatów (98,7%) wynik MCI.EV praktycznie w całości „przekłada" się na wynik MCI. Wyniki MCI.TechVentures (MCI.TV) były w pierwszym półroczu słabsze, Subfundusz zrealizował stratę na poziomie 58,6 mln zł, która w proporcji do posiadanych certyfikatów MCI.TV (43,7%) wpłynęła odpowiednio na wyniki MCI" - czytamy w komunikacie.

W pierwszym półroczu 2019 r. spółka spłaciła obligacje o wartości 54,5 mln zł. Spółka systematycznie zmniejsza swoje zadłużenie, które na dzień 30.06.2019 r. wynosiło łącznie tylko 191 mln zł, wskazano także.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.

(ISBnews)