Agora miała 6,22 mln zł straty netto zgodnie z MSSF16 w II kw. 2019 r.



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Agora odnotowała 6,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej (w ujęciu zgodnym ze standardem MSSF 16) w II kw. 2019 r. wobec 0,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 9,17 mln zł wobec 22,78 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu zgodnym ze standardem MSSF 16 EBITDA stanowiła 30,1 mln zł, wskazała spółka.

W II kw. 2019 r. strata na poziomie EBIT bez MSSF 16 wyniosła 11,1 mln zł, zaś strata netto bez MSSF 16 to 8,7 mln zł. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej bez MSSF 16 to 8,4 mln zł. W II kw. 2019 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA bez MSSF 16 w wysokości 11,9 mln zł.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 269,79 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 258,26 mln zł rok wcześniej.

"W II kwartale 2019 r. Grupa Agora ponownie zwiększyła przychody. Wzrost wpływów nastąpił we wszystkich głównych liniach biznesowych Grupy. Najbardziej rosły przychody z działalności kinowej w związku z dwucyfrową, znacznie wyższą niż rynkowa dynamiką sprzedaży biletów do kin sieci Helios. Po raz kolejny Agora odnotowała też wzrost wpływów ze sprzedaży wydawnictw oraz umocniła pozycję w obszarze reklamy zewnętrznej - zarówno dzięki rosnącym szybciej niż na rynku przychodom AMS, jak i akwizycji w segmencie digital out-of-home" - czytamy w komunikacie.

"W II kw. 2019 r. całkowite przychody Grupy Agora wzrosły o 4,5% w porównaniu z ub.r. i wyniosły 269,8 mln zł. Zdecydowało o tym zwiększenie wszystkich kategorii wpływów poza tymi z restrukturyzowanej działalności poligraficznej. Największy wpływ na wyniki grupy miały ponownie rosnące przychody sieci Helios - Agora odnotowała wzrost wpływów ze sprzedaży biletów do kin o 12% do 39,2 mln zł oraz ze sprzedaży barowej w kinach aż o 29,7% do 17,9 mln zł. Takie rezultaty działalności kinowej zapewniła przede wszystkim wyższa niż rynkowa dynamika wzrostu frekwencji w obiektach Heliosa - w omawianym czasie zakupiono w nich ponad 2,1 mln biletów, czyli o 14,5% więcej

niż w rok wcześniej, zaś frekwencja ogółem w polskich kinach zwiększyła się o 1,7%" - czytamy w komunikacie.

Wzrost wpływów ze sprzedaży Wydawnictwa Agora oraz ze sprzedaży "Gazety Wyborczej" - zarówno subskrypcji treści na Wyborcza.pl, jak i wydania papierowego przełożył się na istotne, 12-procentowe zwiększenie przychodów grupy ze sprzedaży wydawnictw. Zwiększyły się również wpływy z pozostałej sprzedaży, głównie dzięki pierwszym przychodom z działalności gastronomicznej. Nieznacznie wyższe były przychody reklamowe, spośród których w największym stopniu wzrosły przychody segmentu Reklama Zewnętrzna, zwłaszcza dzięki realizacji kampanii na nośnikach Premium Citylight oraz Digital, a także Internet - za sprawą istotnego wzrostu przychodów spółki Yieldbird. Jedyny spadek zanotowały wpływy z usług poligraficznych, wynikające ze spadku zamówień, szczególnie w technologii coldset, wymieniono także.



W I poł. 2019 r. spółka miała 11,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,51 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 578,22 mln zł w porównaniu z 536,26 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 38,33 mln zł wobec 55,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

