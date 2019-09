Propozycje szefa państwa przewidują surowsze kary za nielegalny zakup broni. Mają przyspieszyć procedury sądzenia i wykonywania wyroków śmierci na sprawców strzelanin.

Jak podaje POLITICO nowy projekt Trumpa obejmowałby także udostępnianie danych o młodocianych przestępcach, kiedy staną się pełnoletni. FBI miałoby obowiązek powiadomienia władz lokalnych, gdy potencjalny nabywca nie przejdzie przez proces kontroli swej przeszłości. Wprowadzono by przepisy pozwalające na tymczasowe odebranie broni osobom stanowiącym zagrożenie dla nich samych lub innych.

„Będziemy patrzeć na wiele rzeczy i miejmy nadzieję, że wymyślimy coś, co jest ponadpartyjne. (…) To musi być ponadpartyjne” – wskazał w środę Trump. Wcześniej sugerował, że Kongres musi wiele rzeczy przemyśleć.

Biały Dom nie ujawnił, kiedy przedstawi harmonogram, który obejmowałby także inne kwestie, w tym łączące się z brutalnymi grami wideo i zdrowiem psychicznym. Może to nastąpić już w przyszłym tygodniu po powrocie ustawodawców z przerwy wakacyjnej.

Debata nad koniecznością zaostrzenia przepisów dotyczących broni rozgorzała w USA na nowo po niedawnych strzelaninach w Teksasie i Ohio. Zginęło tam w sumie 31 osób. Doszło do demonstracji i protestów oskarżających władze o brak zdecydowanej reakcji.

Trump już na początku sierpnia, w kilka dni po strzelaninach w El Paso i Dayton, zapowiadał obowiązek bardzo skrupulatnej kontroli przeszłości nabywców broni. Zdaniem „New York Timesa” później pod wpływem Krajowego Stowarzyszenia Strzeleckiego (NRA) i najbliższych doradców, w tym syna Donalda Trumpa Jr., skupiał się głównie na niedostatkach w leczeniu psychiatrycznym. Tym bardziej, że także sondaże wykazywały, że jego konserwatywna baza wyborcza nie popiera gruntownego sprawdzania nabywców broni.

Wszechstronne kontrole postuluje większość Demokratów. Przywódca mniejszości demokratycznej w Senacie Chuck Schumer zapowiadał w czwartek, że zaostrzenie przepisów dotyczących kontroli broni będzie dla jego partii najważniejszym priorytetem po przerwie wakacyjnej.

„Prezydent Trump i Republikanie w Senacie nie podjęli działań w sprawie przemocy przy użyciu broni, wielokrotnie kłaniając się NRA i twardej prawicy, wybierając bezczynność lub półśrodki” - napisał Schumer w liście do Senatu.

Niezależnie od przepisów federalnych także poszczególne stany mają przepisy dotyczące kontroli broni. Eksperci są zgodni, że najostrzejsze obowiązują w Kalifornii, a do stanów z najmniejszymi restrykcjami zaliczają m.in. Arizonę i Alaskę.

Kalifornia zabrania używania broni szturmowej, a także magazynków o dużej pojemności. Zakazuje kupowania broni przez osoby stanowiące wysokie ryzyko i przestępców stosującym przemoc w rodzinie. Wymaga też powszechnego sprawdzania przeszłości nabywców.

Jeśli noszenie ukrytej broni zostanie uznane za wykroczenie to zgodnie z kalifornijskim prawem kara może wynosić do roku więzienia lub 1000 dolarów grzywny. W przypadku uznania tego za przestępstwo (np. noszenie broni w szkołach, uczelniach) wyrok może sięgać do trzech lat lub 10 tys. USD grzywny. Kary nakładane są też za noszenie broni w środkach komunikacji publicznej oraz używanie jej bez zezwolenia lub rejestracji.

Do rejonów z surowymi przepisami należy Waszyngton D.C. Oprócz podobnych ograniczeń jakie ma Kalifornia obowiązują tam restrykcje przy zakupie amunicji, rejestracji i transporcie broni. Jeśli nie jest zarejestrowana, amunicji kupić nie można.

Do stanów nazywanych najbardziej przyjaznymi dla posiadaczy broni palnej zaliczana jest m.in. Arizona. Każda osoba od 21. roku życia nie objęta zakazem może nosić broń jawnie lub ukrytą bez potrzeby posiadania licencji. Nie trzeba pozwolenia na zakup pistoletu lub karabinu, nie ma wymogu ich rejestracji. Uchwalono też przepisy, które zapobiegają obowiązkowi sprawdzania przeszłości posiadacza broni.

Stosunkowo łagodne są tam kary za łamanie prawa. Osobom poniżej 21. roku życia za noszenie ukrytej broni palnej grozi 30 dni więzienia i 500 USD grzywny. Posiadanie broni w szkole zagrożone jest karą do sześciu miesięcy więzienia, jeśli jest to uznane za wykroczenie, a 1,5 roku więzienia za przestępstwo.

Wyższe są wyroki (do 3 lat więzienia) dla osób łamiących ustanowiony wobec nich zakaz posiadania broni palnej lub mających ją podczas popełnienia przestępstwa. Za sprzedaż lub podarowanie broni palnej komuś z grupy przestępczej grozi do 7 lat więzienia.

Znamienne, że w Alasce, gdzie przepisy o kontroli broni należą do najmniej rygorystycznych, jest - według Giffords Law Center - najwyższy w USA wskaźnik zabójstw przy użyciu tej broni - 24,5 na 100 tys. mieszkańców. Kalifornia ma wskaźnik 7,8 co stawia ją pod tym względem wśród 50 stanów dopiero na 44 miejscu.

Giffords to organizacja działająca na rzecz zapobiegania przemocy z użyciem broni palnej.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)