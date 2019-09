Francja: Demonstracja "żółtych kamizelek" w Montpellier, doszło starć z policją

Źródło: PAP

Co najmniej 1,5 tys. uczestników ruchu "żółte kamizelki" zgromadziło się w sobotę na demonstracji w centrum Montpellier, na południu Francji. Doszło do starć z siłami bezpieczeństwa, aktów wandalizmu; zatrzymano co najmniej trzy osoby.