W sierpniu wzrósł - w stosunku do badania z poprzedniego miesiąca - o 2 pkt proc. odsetek osób deklarujących się jako zwolennicy rządu, liczba deklarujących się jako jego przeciwnicy wzrosła natomiast o 1 punkt proc., a odsetek obojętnych zmalał o 2 punkty proc. Również odsetek odpowiadających na to pytanie "trudno powiedzieć" zmalał - o 1 punkt proc. (z 5 proc. w lipcu do 4 proc. w sierpniu).

Dobrze efekty pracy rządu ocenia 53 proc. badanych (wzrost o 3 pkt. proc.), prawie co trzeci (31 proc., spadek o 1 pkt proc.) źle ocenia działalność rządu, a 16 proc. oceniając rezultaty działań rządu wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" (spadek o 2 pkt. proc.).

CBOS zapytał również respondentów o ocenę polityki gospodarczej rządu. W sierpniu 54 proc. respondentów (wzrost o 6 pkt proc. w porównaniu do lipca) oceniło, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Przeciwną opinię wyraziło 35 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc. w porównaniu z lipcem); 11 proc. nie miało zdania w tej sprawie (spadek o 3 pkt proc.).

Zadowolenie z tego, że premierem jest Mateusz Morawiecki wyraziło w sierpniu 49 proc. ankietowanych przez CBOS, - o 1 pkt proc. więcej niż w lipcu. 32 proc. jest z tego niezadowolonych (bez zmian), a nie ma zdania w tej kwestii 19 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc. w stosunku do badania z ubiegłego miesiąca).

"Wyniki sierpniowego badania pokazują, że wydarzenia z drugiej połowy wakacji nie odbiły się na notowaniach rządu, wręcz przeciwnie – w niektórych aspektach nastąpiła poprawa ocen obecnego gabinetu. Praktycznie bez zmian pozostał stosunek do rządu i zadowolenie z tego, że na jego czele stoi Mateusz Morawiecki. Więcej osób niż przed miesiącem dobrze ocenia wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy. Największa zmiana dotyczy szans, jakie, w opinii respondentów, polityka obecnego rządu stwarza wobec poprawy sytuacji gospodarczej. W tym obszarze odsetek pozytywnych ocen sięga obecnie 54 proc. i jest najwyższy od ponad roku" - zauważa w komentarzu do badania CBOS.

CBOS przeprowadził badanie na liczącej 1029 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski w dniach 22-29 sierpnia metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI). (PAP)

autor: Mateusz Roszak