W poniedziałek, wysłanie kolejnego aktu oskarżenia ws. warszawskich reprywatyzacji zapowiedział minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

We wtorek akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa – przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Katarzyna Bylicka.

Wśród oskarżonych są: były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy Jakub R., sześciu byłych urzędników tego biura, trzech radców prawnych Urzędu m. st. Warszawy, warszawski przedsiębiorąca i nabywca roszczeń, pełnomocnik wielu podmiotów w postępowaniach reprywatyzacyjnych oraz warszawski notariusz – przekazała prok. Bylicka.

Oskarżonym łącznie zarzucono 37 przestępstw, "w tym przestępstw korupcyjnych, gdzie kwota korzyści majątkowych przyjętych przez urzędników Urzędu m. st. Warszawy przekracza dwa miliony zł" – mówił w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Warszawie dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej Michał Ostrowski. Dodał, że szkoda wyrządzona w zakresie tego aktu oskarżenia przekracza 90 mln zł.

Przestępstwa urzędnicze i korupcyjne, których mieli dopuścić się oskarżeni, dotyczą nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 63, ul. Mokotowskiej 40, ul. Emilii Plater 15, ul. Mazowieckiej 12, ul. Chopina 16, ul. Poznańskiej 14, ul. Hożej 23/25, ul. Hożej 25, Saskiej 56, ul. Schroegera 72, przy Placu Defilad, ul. Marszałkowskiej 141 i ul. Nowy Świat 28.

W marcu b.r. przed warszawskim sądem okręgowym ruszył pierwszy duży proces dotyczący tzw. dzikiej reprywatyzacji. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie siedem osób o "łącznie 24 przestępstwa, gdzie wartość szkody zbliża się do 300 mln zł". Zdaniem prokuratury, działania podejmowane przez oskarżonych miały na celu przejęcie praw do warszawskich nieruchomości przez tzw. handlarzy roszczeniami Macieja M. i jego syna Maksymiliana M.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski