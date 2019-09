Komisarz ds. konkurencji to główna osoba w KE odpowiedzialna za decyzje dotyczące fuzji przedsiębiorstw. To zwykle on ogłasza, czy połączenie nie będzie możliwe, bo narusza unijne reguły konkurencji, czy też wręcz przeciwnie, lub czy na przykład fuzja może odbyć się tylko częściowo. Decyzje te mają ogromne znaczenie dla biznesu i unijnych konsumentów. Wreszcie, to komisarz ds. konkurencji ogłasza decyzje o karach dla firm za zmowy cenowe.

Jej poprzedniczką była Dunka Margrethe Vestager, która dzięki swej funkcji zdobyła rozpoznawalność na tyle, że była nawet rozważana jako potencjalna kandydatka na stanowisko szefa KE. To ona zdecydowała o nałożeniu rekordowej kary na amerykańskiego giganta Google – 4,34 mld euro – za naruszenie unijnych przepisów o ochronie konkurencji. Dlatego dla Goulard stanowisko to może też stać się trampoliną do unijnej kariery.

Urodzona w Marsylii 54-letnia kandydatka na komisarza ma doświadczenie polityczne tak w Brukseli, jak i w Hotelu Matignon (siedziba francuskiego rządu - PAP). Przez dwie kadencje była europosłanką z listy Ruchu Demokratycznego (MoDem), francuskiej centrowej partii politycznej. W PE zasiadała m.in. w komisji ds. gospodarczych i monetarnych.

W 2017 r. zmieniła barwy partyjne i przystąpiła do La République En Marche! W tym samym roku w nowo powołanym rządzie premiera Edouarda Philippe’a, z rekomendacji ugrupowania Emmanuela Macrona, objęła tekę ministra obrony. Stanowisko to jednak sprawowała krótko – do czerwca – po tym, jak nie weszła w skład nowego rządu dotychczasowego premiera.

Decyzja ta zbiegła się z wszczętym śledztwem w sprawie finansowania działaczy Ruchu Demokratycznego z funduszy przeznaczonych na wynagrodzenie asystentów europosłów do PE. Ta sprawa, która do dziś budzi ogromne kontrowersje w Paryżu i Brukseli, ciągle nie jest zamknięta. Śledztwa w tej sprawie prowadzi OLAF, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, a obecna KE nie komentuje sprawy, powołując się na „domniemanie niewinności”.

Nie ulega jednak wątpliwości, że ta sprawa nie będzie jej ułatwiała sprawowania funkcji. Z pewnością nie zapomną też o niej europosłowie podczas jej przesłuchania w Parlamencie Europejskim przed ostateczna decyzją w sprawie akceptacji składu Komisji.

Za Goulard przemawia fakt, że ma już doświadczenie w Komisji Europejskiej, bo na początku pierwszej dekady tego wieku była doradcą ówczesnego szefa unijnej egzekutywy Romano Prodiego.

Jeśli Francuzka obejmie w Komisji Ursuli von der Leyen tekę komisarza ds. konkurencyjności, będzie podejmowała decyzję w sprawie jednej z największych fuzji w historii Polski – planów połączenia dwóch polskich koncernów paliwowych, Orlenu i Lotosu.

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu oceny planowanego nabycia Lotosu przez PKN Orlen. Komisja obawia się, że połączenie to może ograniczyć konkurencję w zakresie dostaw paliw. Decyzja w tej sprawie spodziewana jest jesienią.

