Trakcja PRKiI miała 35,75 mln zł straty netto, 38,3 mln zł straty EBIT w I półr.



Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI odnotowała 35,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 20,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 38,27 mln zł wobec 18,17 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 655,42 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 578,85 mln zł rok wcześniej.

Grupa zakończyła I półrocze 2019 roku stratą brutto ze sprzedaży w kwocie 454 tys. zł, co oznacza spadek zysku o 104%. Marża zysku brutto na sprzedaży w omawianym okresie wyniosła -0,1% i była o 2 pkt proc. niższa niż w analogicznym okresie roku 2018.

"Czynniki, które miały najistotniejszy wpływ na poziom marży zysku brutto ze sprzedaży I półrocza 2019 roku, to rozliczanie niskomarżowych kontraktów pozyskanych w trudniejszych dla ofertowania latach ubiegłych oraz przed znaczącą podwyżką kosztów produkcji. Ponadto wpływ miała sezonowość sprzedaży, która cechuje się znacznie niższym poziomem uzyskiwanych przychodów w pierwszym półroczu i generowaniem znacznej części przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku kalendarzowego. Co więcej wpływ na spadek zysku brutto na sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym miało rozwiązanie rezerw na straty na kontrakcie Kyviskies oraz odwrócenie odpisu należności wg MSSF 9 w litewskiej spółce zależnej AB Kauno Tiltai w pierwszym półroczu 2018 roku" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 18,91 mln zł wobec 1,36 mln zł zysku rok wcześniej.



Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.



