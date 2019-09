Mabion miał 16,71 mln zł straty netto, 17,74 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Mabion odnotował 16,71 mln zł straty netto w II kw. 2019 r. wobec 26,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 17,74 mln zł wobec 22,82 mln zł straty rok wcześniej.



W I-II kw. 2019 r. spółka miała 31,7 mln zł straty netto w porównaniu z 41,18 mln zł straty rok wcześniej.

Zarówno w II kw., jak w I poł. 2019 oraz rok wcześniej spółka nie odnotowała przychodów ze sprzedaży.

"Spółka w latach 2018 i 2019 nie prowadziła sprzedaży. Jednocześnie spółka ponosiła koszty działalności operacyjnej w związku z kosztami prowadzonych prac rozwojowych, inwestycjami w maszyny i urządzenia służące do prowadzenia prac rozwojowych i do produkcji leków w przyszłości, a także kosztami ogólnego zarządu związanymi m.in. z pozyskiwaniem finansowania dla bieżącej działalności. W związku z powyższym, zarówno w 2018 jak i w 2019, spółka rozpoznała stratę na działalności operacyjnej oraz stratę netto, w związku z czym brak jest możliwości wyznaczenia wskaźników finansowych dla spółki związanych z rentownością" - czytamy w raporcie.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

