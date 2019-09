BIK miało 0,58 mln zł straty netto, 1,29 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowało 0,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 7,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 1,29 mln zł wobec 12,89 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,98 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 4,77 mln zł rok wcześniej.



W I półroczu 2019 r. spółka miała 1,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10,27 mln zł w porównaniu z 9,23 mln zł rok wcześniej.

"Systematycznie osiągamy wzrost przychodów, wartości aktywów i skali działania. Dla nas jako grupy bardzo ważny jest fakt, że wzrost ten, a w szczególności wzrost wartości sumy naszych aktywów następuje z zachowaniem stałego procentowego poziomu zadłużenia, który jest charakterystyczny dla prowadzonej przez grupę działalności i od kilku lat utrzymuje się na bezpiecznym dla nas poziomie" - powiedział prezes Mirosław Koszany, cytowany w komunikacie.

Spółka podała też, że przez pierwszych sześć miesięcy tego roku zwiększyła wartość kapitałów własnych o 1,6% do 98,3 mln zł. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych wyniosła 126,9 mln zł, co oznacza wzrost o 13% względem końca minionego roku, głównie z powodu zakupu gruntu pod Wrocławiem na cele inwestycyjne.

"Właśnie na tym gruncie pod Wrocławiem, Grupa BIK rozpoczęła już budowę nowego centrum logistycznego. Zakończenie całości prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planowane jest do końca pierwszego kwartału 2020 r. Powierzchnia magazynowa oraz biurowa BIK Park Wrocław I wyniesie docelowo ok. 47 tys. m2. Pierwszym dużym najemcą, który zamówił ponad 15,5 tys. m2 została globalna firma logistyczna Dachser" - czytamy także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 0,15 mln zł wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej.



Biuro Inwestycji Kapitałowych jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie powierzchni magazynowych i handlowych. BIK zadebiutowało na GPW w 2016 r.



(ISBnews)