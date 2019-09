The Farm 51: Premiera wczesnego dostępu do 'Chernobylite' na PC ustalona na 16 X



Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - The Farm 51 ustalił datę premiery wczesnego dostępu do gry "Chernobylite" w wersji PC na 16 października br., podała spółka.

"'Chernobylite' to gra komputerowa z gatunku survival-horror, której akcja toczy się w czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Spisek, horror, przetrwanie, miłość i obsesja. To wszystko w formie nieliniowej, interaktywnej opowieści, igrającej z pojęciami prawdy i kłamstwa, rzeczywistości i fikcji, nauki i fantazji" - czytamy w komunikacie.

The Farm 51 specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych gier akcji. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

(ISBnews)