Echo miało 36,07 mln zł zysku netto, 52,73 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Echo Investment odnotowało 36,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 75,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 52,73 mln zł wobec 50,58 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,39 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 126,38 mln zł rok wcześniej.

"W drugim kwartale 2019, Echo Investment wypracowało ponad 36 mln zł zysku netto, co było głównie rezultatem wzrostu wartości projektów w budowie. Wpływ na wynik miało także zaksięgowanie sprzedaży mieszkań, otrzymane czynsze z wynajmu powierzchni biurowej w O3 Business Campus III w Krakowie oraz Moje Miejsce I w Warszawie, a także czynsze z wynajmu powierzchni handlowej w katowickim Libero" - napisał prezes Niklas Lindberg w liście do akcjonariuszy.

Od początku roku Echo Investment nabyło grunty za blisko 40 mln euro, na których może zbudować 109,2 tys. m2 powierzchni. Dodatkowo tereny pod ponad 190 tys. m2 m.in. w Warszawie i Łodzi zostały zabezpieczone umowami przedwstępnymi. Obecnie spółka skupiona jest na budowaniu wielofunkcyjnych, kompleksowych projektów, nowych fragmentów miast, które zachęcają ludzi do mieszkania w nich, pracowania

i spędzania tam wolnego czasu. Projekty wielofunkcyjne stanowią ok. 42% powierzchni w budowie i przygotowaniu.

"Dziś w fazie zaawansowanej są Browary Warszawskie w Warszawie oraz Fuzja w Łodzi. W Browarach Warszawskich zbliżamy się do końca prac budowlanych i dużo uwagi poświęcamy centralnej części projektu: placom, warzelni piwa, restauracjom w historycznych piwnicach oraz zieleni, które to nie tylko staną się miejscami spotkań, ale także ważnymi punktami na kulturalnej mapie Warszawy. Prace budowlane w łódzkiej Fuzji postępują zgodnie z harmonogramem. Pierwsze mieszkania w tym projekcie spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Klientom spodobała się idea projektu oferującego różne miejskie funkcje, w którym jednocześnie nowe budynki przenikają się z zabytkowymi" - powiedział Lindberg, cytowany w komunikacie.



W I poł. 2019 r. spółka miała 67,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 126,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 130,8 mln zł w porównaniu z 190,76 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 37,01 mln zł wobec 17,17 mln zł zysku rok wcześniej.

"Echo Investment cieszy się bardzo stabilną sytuacją finansową i niskim współczynnikiem zadłużenia aktywów netto, który na 30 czerwca 2019 roku wyniósł 28%. Systematycznie rośnie wartość aktywów w budowie: w drugim kwartale była o 21% większa, niż w drugim kwartale 2018 roku. W tym samym okresie wartość projektów mieszkaniowych wzrosła o 63%. Grupa utrzymuje wysoki stan gotówki: na koniec czerwca 2019 r. mieliśmy na kontach 302 mln zł" - dodał Lindberg.

Deweloper utrzymuje wysoką dynamikę sprzedaży mieszkań. Od początku roku średnio miesięcznie podpisuje umowy z ponad setką klientów. Do końca sierpnia Echo Investment sprzedało 810 mieszkań, dzięki czemu roczny cel sprzedaży 1 300 lokali jest w zasięgu ręki. To będzie

oznaczało ponad 30% wzrostu w stosunku do 2018 r. W tym samym okresie spółka przekazała klientom klucze do 77 mieszkań. Całoroczny cel to przekazanie i zaksięgowanie w wyniku przychodów i zysków około 1 250 mieszkań, podano.

W budowie Echo Investment ma biurowce o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 140 tys. m2. W maju została zakończona budowa pierwszego biurowca Moje Miejsce w Warszawie i rozpoczęta budowa drugiego etapu tego kompleksu. W tym samym miesiącu ruszyła także budowa biurowca React w Łodzi. W Katowicach, zgodnie z harmonogramem, przebiega realizacja dwóch etapów kompleksu Face2Face z 47 tys. m2 powierzchni najmu, czytamy dalej.

Rozwija się również platforma Resi4Rent, w której Echo Investment ma 30% udziałów. We wrześniu pierwsza inwestycja Rychtalska we Wrocławiu otrzymała pozwolenie na użytkowanie. Do końca tego roku platforma otrzyma pozwolenie na użytkowanie także dla projektu Wodna w Łodzi, natomiast na początku 2020 r. - dla drugiego projektu we Wrocławiu - Kępa Mieszczańska przy ul. Dmowskiego, podsumowano.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 713 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)