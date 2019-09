Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa, w ramach uzgodnień w zakresie docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania, podpisała umowę zmieniającą, która wydłuży termin na uzgodnienie z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania (termsheet) do 30 września br., pod warunkiem, że do 20 września przystąpi do niej PKO Bank Polski, podała spółka.



"Treść [umowy zmieniającej] obejmuje następujące okoliczności:

- stroną umowy zmieniającej nie jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i tym samym umowa o finansowanie z 28 maja 2019 roku (ze zmianami) pomiędzy spółką, bankami i ubezpieczycielami (umowa o finansowanie) w stosunku do tego banku wygasa w zakresie w jakim odnosi się do dotychczasowego okresu obowiązywania, a wszelkie zmiany wprowadzone na mocy umowy zmieniającej będą wiązać wyłącznie ubezpieczycieli i banki będące stroną umowy zmieniającej;

- umowa zmieniająca została zawarta pod warunkiem rozwiązującym nieprzystąpienia przez Bank PKO BP, jako wierzyciela, do umowy o finansowanie zmienionej umową zmieniającą do dnia 20 września 2019 r. (włącznie);

- termin na uzgodnienie z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania [termsheet], obejmującej zarówno dług jak i dokapitalizowanie, wydłużony zostanie do dnia 30 września 2019 r.;

- data końcowa została zmieniona na dzień 30 września 2019 r.;

- najpóźniej w dniu 3 października 2019 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu umowy o finansowanie, staną się wymagalne (o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą)" - czytamy w komunikacie.



Elektrobudowa otrzymała również oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń od Banku Polska Kasa Opieki S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Tym samym, umowa zmieniająca weszła w życie w dniu 18 września 2019 r., przy czym może zostać uznana za niezawartą jeśli do dnia 20 września 2019 r. nie przystąpi do niej Bank PKO BP.

W takim przypadku umowa o finansowanie będzie miała brzmienie sprzed zawarcia umowy zmieniającej, wyjaśniono.



Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)