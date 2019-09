Jak wynika z czwartkowej informacji PFRN, rozpoczęta 552 dni wcześniej budowa osiedla z ponad 513 mieszkaniami pochłonęła do tego czasu 1,9 tys. ton stali oraz 19,5 tys. m sześc. betonu, a codziennie pracuje przy niej ok. 200 osób. Według wcześniejszych informacji planowany termin oddania mieszkań najemcom to III kwartał 2020 r.

W czwartek o tej katowickiej inwestycji w ramach Mieszkania Plus mówił na antenie Radia Katowice premier Mateusz Morawiecki, który w październiku 2016 r. jako wicepremier – wraz z ówczesną premier Beatą Szydło - zainaugurował właśnie na gruncie przeznaczonym pod Nowy Nikiszowiec – ten rządowy program.

„To osiedle jest wyraźnym dowodem, że może ten program bardzo ładnie zadziałać. Cieszę się, że mamy do czynienia z władzami miasta, zwłaszcza tutaj w Katowicach, które rozumieją potrzeby mieszkańców, ale też rozumieją, że rozwój opiera się na wielu filarach - m.in. na tym, żeby zapewnić miejsce pracy, ale też miejsce zamieszkania dla ludzi, którzy tu coraz chętniej przybywają” - mówił Morawiecki.

„Program Mieszkanie Plus to niezwykle skomplikowany program, gdzie potrzeba dobrego porozumienia z samorządem. Na przykładzie Katowic czy Białej Podlaskiej i wielu innych miast Polski mogę wyraźnie wskazać, że program ten może świetnie działać” - podkreślił w Radio Katowice premier.

W rozesłanej następnie w czwartek informacji PFRN podał, że w pierwszym z budowanych kwartałów Nowego Nikiszowca prowadzone są już roboty murowe, wznoszone ściany zewnętrzne i wewnętrzne; trwają prace związane z montażem okien oraz rozpoczęto prace nad elewacją. W drugim kwartale rozpoczęły się montaż stolarki okiennej i roboty dekarskie, a w trzecim trwają roboty żelbetowe i murowe.

„Do końca roku planuje się zamknięcie stanu surowego na wszystkich trzech kwartałach zabudowy” - zasygnalizował PFRN. Przypomniał, że Nowy Nikiszowiec powstaje w pobliżu jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytkowych osiedli robotniczych w kraju, Nikiszowca, na blisko 5,5-hektarowej działce przy ul. Górniczego Dorobku.

Projekt został wyłoniony w konkursie architektonicznym, przygotowała go warszawska pracownia 22Architekci. Osiedle układem urbanistycznym i wyglądem ma nawiązywać do zabytkowego pierwowzoru. Architekci zaproponowali charakterystyczny ceglasty kolor elewacji i rozrysowali niskie, czterokondygnacyjne budynki tak, by tworzyły kwartały z wewnętrznymi zielonymi dziedzińcami.

„Nowy Nikiszowiec to pierwsza inwestycja w ramach programu Mieszkanie Plus o tak dużej skali. W Katowicach budujemy osiedle, które pomieści ponad pół tysiąca mieszkań wraz z zielonymi terenami wewnątrz kwartałów i wspólnymi przestrzeniami sąsiedzkimi” - zaznaczył cytowany w czwartkowej informacji spółki PFRN jej prezes Mirosław Barszcz.

„Ta inwestycja jest także doskonałym przykładem naszego ambitnego podejścia do projektowania. Nowy Nikiszowiec to śląska architektura w nowoczesnym wydaniu. Katowice otwierają stawkę dużych miast i dużych osiedli, których budowę będziemy już niebawem rozpoczynać. W 2020 r. wbijamy łopatę w katowickich Szopienicach, warszawskich Jeziorkach i działce w rejonie wrocławskiego Starego Miasta. Łącznie będą to budowy na blisko 4 tys. mieszkań” - dodał Barszcz.

Według czwartkowej informacji PFRN, w ramach programu Mieszkanie Plus trwa projektowanie blisko 18 tys. mieszkań, kolejnych 18 tys. oczekuje na decyzje inwestycyjne. W toku analiz due diligence znajduje się ponad 20 tys. mieszkań w całej Polsce. Trwają przetargi na inwestycje w Łowiczu, Zamościu oraz Radomiu; niebawem rozpocznie się budowa osiedla w Świdniku.

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. w Katowicach, jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Katowice są również pierwszym polskim miastem, w którym mają powstać osiedla mieszkaniowe w oparciu o projekty nagrodzone w ogólnopolskim konkursie na dom modelowy.

W Katowicach kolejnych ok. 500 mieszkań modelowych zaplanowano w ramach pilotażu programu Mieszkanie Plus na ok. 6-hektarowym terenie w katowickiej dzielnicy Szopienice.(PAP)

autor: Mateusz Babak