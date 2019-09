Wittchen miał 5,57 mln zł zysku netto, 19,6 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.



Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Wittchen odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,05 mln zł wobec 9,13 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA za I półrocze 2019 roku wyniósł 19,6 mln zł, a rentowność EBITDA 18,4%, podano w raporcie.

"Zwiększająca się skala działalności grupy wymagająca wykorzystania zewnętrznych magazynów oraz rosnący udział sprzedaży zagranicznej charakteryzującej się wyższym poziomem kosztów marketingowych i logistycznych dodatkowo wpłynęły na wyższą dynamikę wzrostu kosztów w stosunku do przychodów. W rezultacie zysk z działalności operacyjnej był niższy o 2,1 mln zł w porównaniu do I półrocza 2018 roku" - czytamy w raporcie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 106,82 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 91,58 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2019 roku przychody grupy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 17% do poziomu 106,8 mln zł. Niższa ilość niedziel dostępnych dla handlu wpłynęła negatywnie na poziom przychodów realizowanych w sklepach porównywalnych, z drugiej strony pozytywny wpływ wzrostu powierzchni sklepów stacjonarnych oraz dynamiczny rozwój sprzedaży internetowej w kraju i zagranicą pozwoliły na osiągnięcie 18% wzrostu sprzedaży w segmencie detalicznym. Wzrost przychodów w segmencie hurtowym wyniósł 9%" - czytamy w raporcie.

W I półroczu 2019 roku grupa otworzyła 6 nowych salonów sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2019 roku powierzchnia handlowa wynosiła 8.268 m2 i 105 punktów sprzedaży (na 30 czerwca 2018 roku 7.401 m2 i 95 punktów sprzedaży).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 5,2 mln zł wobec 7,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)